Se resuelve el misterio sobre los dos botones de la cisterna, la respuesta te sorprenderá: "¿Cuál es la diferencia?"

Un instrumento y dos botones. Puede que muchos tengan claro para qué sirven estos dos elementos que se encuentran en la cisterna de la mayoría de los váteres. Sin embargo, parece que aún hay quien tiene esa duda y se lanza a las redes sociales a compartir su particular interrogante con los demás usuarios de X.

En este caso, ha sido la usuaria Maldita Summer la que subía una foto de una cisterna con una pregunta "¿Cuál es la diferencia entre estos dos botones?". Rápidamente muchos se apresuraban a contestar, algunos de forma seria y otros con algo de humor.

Y es que aunque muchos suelan recurrir a cualquiera de los dos, indistintamente, lo cierto es que cada uno tiene una función.

Los dos botones de la cisterna sirven para ahorrar agua mediante un sistema de doble descarga: el botón pequeño libera poca agua (aprox. 3-4 litros) para desechos líquidos, mientras que el botón grande libera toda la capacidad del tanque (aprox. 6 litros) para desechos sólidos.

Botón pequeño (o media descarga): Diseñado para residuos líquidos. Ayuda a reducir el consumo de agua al usar aproximadamente la mitad del tanque.

Diseñado para residuos líquidos. Ayuda a reducir el consumo de agua al usar aproximadamente la mitad del tanque. Botón grande (o descarga completa): Diseñado para residuos sólidos, ofreciendo una mayor cantidad de agua para una limpieza eficiente.

Así, usar el botón correcto ayuda a mantener la eficiencia del váter y evita desperdicios. En ocasiones, el botón pequeño puede tener un color diferente (como verde) o simplemente diferenciarse por tamaño.

Una duda más que habitual

No solo en X hay quien duda sobre el uso de cada botón de la cisterna. En redes como TikTok, hay quien no ha tardado en compartir un vídeo explicando la diferencia que hay entre uno y otro. "¿Cómo que no sabían para qué sirven estos dos botones en el inodoro de su baño?", se pregunta el responsable del perfil arquitecto.david.

"En mi anterior video muchos comentaban que no sabían para qué servían. Algunos apretaban cualquier botón y otros hasta los dos a la vez, así que mejor te explico para qué son", revela.

"El botón más grande hace una descarga completa del tanque, usualmente 6l. Con eso puede expulsar los kilos sólidos que dejaste, y el botón pequeño hace una descarga parcial, usualmente de 4l a 3l y medio. Para que expulse los líquidos no necesita más agua. Este es un sistema dual pensado para que gastes el agua suficiente dependiendo de lo que hagas en tu inodoro", indica.