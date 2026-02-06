Ikea tira el precio de una mesita en la que vas a poder cargar el móvil de forma inalámbrica y que cuesta ahora menos de 30 euros

Ikea es uno de las tiendas de decoración más conocidas de toda Europa. Se trata de un gran almacén en el que se puede encontrar de todo y, normalmente, a precios muy populares. Dentro de su página web cuentan con muchas novedades que están más rebajadas de lo habitual.

Concretamente hace unos días rebajaron una balda (que, de facto es casi una estantería, con un cargador inalámbrico que sirve para todos lo móviles y que ahora cuesta menos de 30 euros (está rebajada un tercio, 10 euros menos de lo que cuesta habitualmente).

La balda mesita estantería / LNE

La balda permite incluso poner un altavoz encima como se ve en la imagen. Ikea lo vende como un mueble “ideal para montarse en la pared como mesita de noche en el dormitorio, mesa auxiliar en el salón o como estante para poner cosas en el recibidor”. El caso es que si quieres instalar un altavoz tienes que coger el “Symfonisk”.