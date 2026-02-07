La calle de España considerada "la meca mundial de la gastronomía": tiene más de 80 restaurantes y tabernas en 150 metros

La gastronomía española es célebre alrededor del todo el mundo, y con razón; compuesta por una gran variedad de platos y elaborada con ingredientes de la más alta calidad, sigue las costumbres de la cocina mediterránea, influenciada por culturas de lo más diversas y combinando elementos de tradición rural y costera. Aparte, desde hace ya años, son varios los restaurantes españoles que encabezan las listas de los mejores restaurantes de todo el mundo.

Pero no es solo en los restaurantes reconocidos con estrella Michelin donde se come de maravilla. Por todo el país, en cada ciudad y en cada pueblo, encontramos establecimientos en los que podemos disfrutar de una cocina de lo más excelente, y además siempre a precios muy asequibles para todos los bolsillos.

Uno detrás de otro

En el corazón de Santiago de Compostela, rodeada de edificios de origen medieval y balconadas de hierro, se extiende la Rúa do Franco, la “meca mundial de la gastronomía” y confirmada como tal por la revista Lonely Planet, pues en una extensión de unos 150 metros concentra alrededor de 80 bares, restaurantes y tabernas, en los cuales podemos degustar los mejores platos y tapas del mundo entero.

Una de las principales arterias de la ciudad, Rúa do Franco condensa en su corto recorrido la esencia de la ciudad, es la confluencia entre la devoción del peregrino y la alegría del buen comer. Los restaurantes que flanquean la calle mantienen la herencia de los taberneros que en la Época Medieval se asentaron allí para atender a los fatigados peregrinos que por fin alcanzaban su destino, los francos (entendidos como cualquier peregrino llegado a través de los Pirineos como “hombres libres” de la “Nación Franca”) que dieron nombre a la calle.

Esta calle no es solo un destino gastronómico, también lo es histórico, y esto lo demuestran los cerca de 500.000 visitantes que la recorrieron este pasado año. Ubicada en el casco antiguo de Santiago de Compostela, se extiende al lado de la Catedral y el Colegio de la Fonseca, pieza fundamental de la Universidad de Santiago de Compostela fundado a principios del siglo XVI.

Delicias gastronómicas

Destino predilecto para el tapeo y una cocina extraordinaria, la Rúa do Franco es un gran salón de exposición culinaria. Así, el pulpo, mariscos, caldos, pimientos del padrón, embutidos, carnes y, evidentemente, la famosísima tarta de Santiago son los protagonistas de los escaparates que van apareciendo a medida que avanza la calle.

La oferta gastronómica es descomunal, con tabernas centenarias donde gozar de la gastronomía gallega más tradicional, marisquerías en las que degustar productos de una altísima calidad, o propuestas de vanguardia reconocidas por la Guía Michelin. En locales como Casa Sixto u O Gato Negro disfrutarás de raciones raciones contundentes acompañadas de buenos vinos, siendo el pulpo a la gallega uno de los platos imprescindibles. Por otro lado, el célebre Casa Marcelo ofrece un concepto de cocina de mercado más informal, mientras que en el Trafalgar puedes descubrir sus icónicos “tigres rabiosos”, unos mejillones con salsa picante solo aptos para los más atrevidos.

Para añadir todavía más emoción a la calle, los universitarios rebautizaron la Rúa do Franco con el nombre de “París-Dakar”, en referencia al recorrido nocturno de vinos, tapas y platos que empezaba en el bar O París de Porta Faxeira y terminaba en el Dakar. De esta manera, la tradición manda que era obligado hacer parada en cada taberna para beber una taza de vino y contar un chiste. ¿Te atreves a hacer este recorrido?