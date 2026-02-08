Cuestan 20 euros y harán que tu hogar parezca una casa de campo de encanto: las sábanas que arrasan en Primark
Una de sus nuevas colecciones
Es una de las tiendas tanto de complementos como de decoración más conocidas de toda Europa en parte por sus precios bajos. Si bien se hizo famosa por las camisetas a dos euros o las faldas tiradas de precio lo cierto es que la línea de hogar de Primark está cada vez ganando más adeptos. Y es que entre sus colecciones a veces se pueden encontrar auténticas gangas. Y propuestas más o menos novedosas.
Es el caso del conjunto de sábanas que acaban de sacar y que son inspiración de una auténtica casa de campo. Muy apropiadas para darle un toque floral a nuestra casa ahora que quedan pocos meses para que llegue la primavera. El caso es que las sábanas valen, algunas, 20 euros, por lo que el precio es también muy competitivo.
Y no es lo único floral en colores azul, rosa y blanco que se va a llevar esta temporada porque se han puesto a la venta también cestas con cuentas de perlas, cojines cuadrados con cuadros vichi o bandejas de espejo para conseguir un total look de casa de campo.
Todo ello se pueden adquirir tanto en las tiendas físicas como a través de su página web.
