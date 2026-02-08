Si tienes en tu casa esta silla de ikea una casa de subastas te paga hasta 500 euros

Ikea es una de las tiendas de muebles más conocida de todo el país. No en vano sus precios competitivos (aunque te tengas que montar los muebles tú mismo) han hecho que su marca se expanda por todo el país. Sus muebles son míticos desde hace décadas. Es por eso que muchas de las cosas que, en algún momento, puedes tener en casa, se pueden convertir en piezas de coleccionista.

En España existen numerosas casas de subastas que comercian con muebles de los años 50, 60 y 70 o incluso de los 80 y los 90 que pueden tener cierto atractivo sobre todo de cara a coleccionistas.

El problema es que muy pocos guardan este tipo de sillas en casa. Y menos en perfecto estado de conservación. Pero esas no son las únicas sillas por las que se pagó un dineral en su día. La casa de subastas tiene un buscador en el que se puede ver lo que sus compradores demandan. Hay estanterías básicas de esta misma marca por las que se pagan más de 300 euros. Un precio que puede hacerte ganar un dinero y, además, te librará de un mueble viejo que tú no quieres pero que sin duda a alguien le puede resultar interesante (sino no pagarían ese precio).

En concreto la silla que puedes ver bajo estas líneas alcanza el nada desdeñable precio de 500 euros.

Noticias relacionadas

Silla subasta / lne

Recuerda que, además, en nuestra sección de Decoración puedes encontrar de forma periódica consejos para limpiar y para tener tu casa a punto pero también manualidades que puedes hacer tú mismo y que te ayudarán a decorar tu casa. Tener un salón o una habitación bonitas no tiene porqué costarte mucho esfuerzo o un coste económico demasiado elevado. Siempre hay trucos o manualidades que puedes hacer por muy poco dinero pero con algo de empeño y que te pueden resolver una nueva decoración para darle un aire renovado a tu hogar.