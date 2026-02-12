La base de tus sartenes siempre impecable con estos tres sencillos trucos: sin frotar y sin gastar de más

Si eres de los que siempre se deja las manos frotando la parte inferior de las sartenes, estás de suerte porque Begoña Pérez, conocida en redes sociales como La ordenatriz, ha compartido en su perfil de Instagram los tres trucos definitivos para que la base de estos utensilios de cocina no pierdan su brillo y aguanten el ritmo del día a día en tu cocina.

El socorrido bicarbonato, el vinagre blanco o el limpiador de chimeneas que puedes encontrar en varios supermercados serán tus aliados para dejar tus sartenes perfectas. Soluciones sencillas y baratas para obetener buenos resultados.

"En la medida de lo posible, intento siempre usar productos económicos, que todos tenemos en casa, y que sean respetuosos con el medio ambiente", empieza contando Bego Pérez.

"Y como veis en el video, hay muchas maneras de limpiar la base de las sartenes!!! el primero consiste en usar bicarbonato y vinagre. Un truco rápido, ecológico y barato con increíbles resultados. Solo hay que dejar actuar 8 horas y frotar para aclarar la mezcla.

El segundo truco es utilizar jabón potásico. Lo aplicamos en la superficie a tratar y lo dejamos actuar media hora.

Y por último, el limpiador de chimeneas. Tras dejarlo actuar solo dos minutos y frotar con el estropajo para retirar le producto, conseguiremos un resultado perfecto en tiempo record.

Truco extra

"En los tres casos, si calientas unos minutos la sartén -hirviendo agua por ejemplo- aceleramos y facilitamos el proceso. Y más si usamos estropajos de acero (que también los hay que no rayan)", añade la experta.

"Para los escépticos del bicarbonato y vinagre… sí, es un acido y una base que al juntarlos se neutralizan, pero en el proceso, la reacción que se produce, desprende dióxido de carbono que aumenta la temperatura y ayuda a desincrustar la suciedad", cuenta Pérez.

Además, la influencer advierte sobre el uso del limpiarod de chimeneas. "Hay que evitar que el producto caiga en otras superficies ya que es altamente corrosivo y puede dañarlas".