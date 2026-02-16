Perjudica gravemente a la salud pero puede eliminarse sin esfuerzo: los trucos más fáciles y baratos para acabar con el moho en el hogar
Bego Pérez, la ordenatriz, comparte las claves definitivas para olvidarte de este problema en casa
F. L.
Las humedades suelen acabar convirtiéndose en un grave problema si no te atajan a tiempo. Un inconveniente que va más allá de la estética de las paredes de tu hogar, también tiene consecuencias sobre la salud de las personas que viven en casas con presencia de hongos como el moho.
A pesar de que en ocasiones acabar con ellos puede llevar tiempo y esfuerzo, si se trata de un problema en fase incipiente podemos tirar de algún truco casero y económico para poner solución.
Sin embargo, si se trata de algo persistente, lo ideal es dejarte aconsejar por profesionales.
En este caso, Begoña Pérez, la ordenatriz, ha compartido en su perfil de Instagram un video con algunos trucos para quitar el moho de tus paredes si no es persistente.
Remedios tradicionales para eliminar el moho
El VINAGRE, al ser fungicida, (es un ácido y su pH muy bajo elimina hongos y esporas impidiendo que se reproduzcan) actúa muy bien cuando es un moho incipiente, además de poderse aplicar en superficies como madera o cerámica sin riesgo a estropearlas. El vinagre de limpieza tiene mayor acidez, por lo que es más eficaz.
La LEJĪA - Hipoclorito de Sodio- no solo elimina la esporas del moho sino que también desinfecta, pero es fundamental asegurarse de que penetra bien en las superficies porosas. Por eso, no es recomendable usar la lejía densa o en gel, que aunque es más fácil de aplicar, penetra peor en las superficies.
PRECAUCIONES: siempre ventilar muy bien, usar guantes y mascarilla, y gafas protectoras. No cambiar nunca la lejía de envase, y no exponer al sol ni a altas temperaturas, ya que podría degradarse.
"Y éstos remedios van a evitar que vuelva a aparecer el moho? Por desgracia, no. Si no atajamos las causas que lo generan, volverá a aparecer con el tiempo", cuenta la experta en el cuidado del hogar.
"La humedad por condensación (baños, tender dentro de casa, cocina abiertas y mala estanqueidad de las ventanas) suele mejorar sensiblemente con una buena ventilación, cambio de hábitos y uso de deshumidificadores", añade.
"La humedad por capilaridad, se suele generar porque traspasa el agua desde el exterior hacia el interior, poco a poco. Requiere aislamiento impermeabilizante en fachadas y otro tipo de obras más complejas en función de las causas".
"Las pinturas antimoho, también ayudan a retrasar la reaparición del moho", destaca.
Sin embargo, la experta recomienda, "hay productos comerciales con efectos retardantes: tensioactivos, anfóteros, etc. que ayudan a espaciar los tiempos de limpieza. Pero mira bien la etiqueta para que no sólo incluya Hipoclorito de sodio más o menos concentrado, porque eso es simplemente lejía".
