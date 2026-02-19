Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Funciona completamente sin cables

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara de pared solar que es ideal para la terraza: disponible por 3,99 euros / Action

Benito Domínguez

Llega la primavera y ya le empezamos a dar más uso a nuestra terraza, pues seguro que luce mucho mejor con la lámpara de pared solar que venden en Action por solo 3,99 euros y que funciona completamente sin cables. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con una de ellas.

Y es que con esta lámpara de pared solar inteligente le darás más ambiente a tu jardín o terraza.

Lámpara de pared solar.

Lámpara de pared solar. / Action

Se carga sola con la luz del sol y se enciende automáticamente en cuanto oscurece.

Además, el diseño redondo crea un divertido efecto de luz de 360 grados que hace que cualquier pared sea instantáneamente más acogedora.

Lo mejor es que no tienes que preocuparte por los cables, solo tienes que colgarla y lista para usar.

Además, es muy fácil de colocar, da mucho ambiente y es totalmente a prueba de exteriores.

Precio

Esta lámpara de pared solar tiene un precio de 3,99 euros.

