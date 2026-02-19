Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la toalla que repele la arena, ideal para llevarla a la playa
Sin duda un invento revolucionario
Qué gusto poder ir a la playa en verano, pero no tanto es tener que lidiar con la arena de la playa. Pues en Action tienen un revolucionario invento, una toalla que repele la arena. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con una de ella.
Y es que con esta toalla puedes disfrutar de un día en la playa sin el estrés de la arena.
Además, esta alegre toalla de playa es muy cómoda y perfecta para relajarse o secarse después de un baño fresco, porque no tendremos que pelearnos con la arena.
Por si fuera poco, es muy fácil de llevar y también es ideal para la piscina.
Medidas
La toalla sin arena, que tiene una medida de 90x180 centímetros, tiene un precio de 10,95 euros en Action.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Comunicado entre lágrimas tras la ruptura y enfado con Carlo Costanzia: 'Momentos muy incómodos los que vivo con él en el coche en el que tenemos la conversación porque son momentos muy violentos
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Un gijonés con un detector de metales localiza un proyectil de la Guerra Civil en plena playa de San Lorenzo