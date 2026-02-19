Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la toalla que repele la arena, ideal para llevarla a la playa

Qué gusto poder ir a la playa en verano, pero no tanto es tener que lidiar con la arena de la playa. Pues en Action tienen un revolucionario invento, una toalla que repele la arena. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con una de ella.

Y es que con esta toalla puedes disfrutar de un día en la playa sin el estrés de la arena.

Toalla. / Action

Además, esta alegre toalla de playa es muy cómoda y perfecta para relajarse o secarse después de un baño fresco, porque no tendremos que pelearnos con la arena.

Por si fuera poco, es muy fácil de llevar y también es ideal para la piscina.

Medidas

La toalla sin arena, que tiene una medida de 90x180 centímetros, tiene un precio de 10,95 euros en Action.