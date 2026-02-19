Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la vajilla de porcelana más barata del mercado: cada plato sale a un euro

Cada cierto tiempo deberíamos renovar nuestros utensillios de cocina, como la vajilla. Pues en Lidl tienen una oferta especial, la vajilla de porcelana más barata del mercado en la que cada plato te saldrá a un euro. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de un producto de alta calidad por muy bajo precio. Un set de 18 piezas que está formada por seis platos llanos, otros tantos hondos y seis más de postre.

Juego de vajilla. / Lidl

Tienen gran capacidad, porque el volumen útil del plato hondo es de aproximadamente medio litro.

En cuanto a sus medidas, el plato llano tiene un diámetro de 27 centímetros, el hondo de 20,4 y el de postre 21 centímetros.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, esta vajilla tiene un precio de 24,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 19,99 euros.