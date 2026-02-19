Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con las bandejas de madera que son tendencia a un precio increíble
Tus platos serán mucho más especiales
Las tendencias en hogar se dan cita en Primark, donde tienes una gran selección de productos de hogar a precios reducidos. Como estas bandejas de madera que son tendencia y tienen un precio increíble. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con ellas.
Se trata de unas bandejas, tanto circular como rectangular, que cuentan con un borde festoneado y asa de transporte. Con ellas, tus platos serán mucho más especiales y le darás un toque rústico a tu casa.
Estas bandejas de madera están disponibles por 12 y 14 euros, un módico precio que es totalmente asumible.
Complementos
Además, si quieres complementar este estilo rústico tendrás cuencos de madera, tablas de cortar con distintas formas o incluso un joyero de madera con lazo y rayas.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Comunicado entre lágrimas tras la ruptura y enfado con Carlo Costanzia: 'Momentos muy incómodos los que vivo con él en el coche en el que tenemos la conversación porque son momentos muy violentos
- Un gijonés con un detector de metales localiza un proyectil de la Guerra Civil en plena playa de San Lorenzo
- El carnaval de Gijón ya tiene a sus ganadores y corona a 'Xaréu n'el ñeru' como mejor charanga: 'Es una emoción increíble