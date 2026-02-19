Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con las bandejas de madera que son tendencia a un precio increíble

Las tendencias en hogar se dan cita en Primark, donde tienes una gran selección de productos de hogar a precios reducidos. Como estas bandejas de madera que son tendencia y tienen un precio increíble. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con ellas.

Se trata de unas bandejas, tanto circular como rectangular, que cuentan con un borde festoneado y asa de transporte. Con ellas, tus platos serán mucho más especiales y le darás un toque rústico a tu casa.

Bandeja. / Primark

Estas bandejas de madera están disponibles por 12 y 14 euros, un módico precio que es totalmente asumible.

Bandeja. / Primark

Complementos

Además, si quieres complementar este estilo rústico tendrás cuencos de madera, tablas de cortar con distintas formas o incluso un joyero de madera con lazo y rayas.