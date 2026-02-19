Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con la sartén más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
Es hora de renovar los utensilios de cocina
Si buscas una sartén buena y barata, no busques más porque en Lidl tienen lo que necesitas. La sartén más barata del mercado, disponible por menos de 10 euros. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una sartén de aluminio fundido de 24 centímetros que te permitirá freír de forma saludable y con poca grasa.
Los revestimientos Maximizing Green están libres de GenX y se fabrican sin sustancias nocivas. Además, tiene una producción respetuosa con los recursos, con condiciones de trabajo mejoradas y libres de sustancias nocivas en la fabricación.
Esta sartén cuenta con ILAG® Ultimate HL, un revestimiento de nueva generación con un innovador sistema multicapa. Tiene una imprimación reforzada con cerámica y una matriz de polímero única en la capa superior para mejorar las excelentes y duraderas propiedades antiadherentes.
Es muy resistente y duradera, tanto a los arañazos como a la abrasión. Además, está hecha de aluminio fundido de alta calidad y cuenta con un mango Soft-Touch para un manejo seguro y sencillo.
Asimismo, es apta para horno hasta 160 grados.
Rebaja
Esta sartén tiene un precio de 11,99 euros, pero en Lidl tiene una rebaja del 16 por ciento, con lo que se queda en 9,99 euros.
