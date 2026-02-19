Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con la estación de planchado a vapor más potente del mercado con la que tendrás tu ropa lista en muy poco tiempo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una oferta que no podrás dejar pasar

Benito Domínguez

Planchar es, sin duda, una de las labores del hogar más engorrosas. Pero todo cambia con la estación de planchado a vapor que venden en Lidl, la más potente del mercado, con la que tendrás tu ropa lista en muy poco tiempo. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la estación de planchado a vapor de Philips que tiene una potencia de 2.400 vatios.

Estacion de planchado a vapor.

Estacion de planchado a vapor. / Lidl

Con el centro de planchado Serie 2000, dominarás tu ropa en un abrir y cerrar de ojos, teniendo más tiempo para brillar con estilo y disfrutar plenamente de tu vestuario recién planchado.

Solo tarda dos minutos en precalentarse y su cable de red tiene una longitud de 1,6 metros, mientras que la manguera mide 1,4 metros. También dispone de apagado automático y ofrece un planchado rápido gracias a la presión de la bomba de 6 bares y al vapor vertical.

Descuento

Este potente centro de planchado tiene un precio de 89,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 11 por ciento, con lo que se queda en 79,99 euros.

