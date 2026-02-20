Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerte con este revolucionario invento con el que evitarás accidentes con el coche

Mejorar la seguridad vial es uno de nuestros objetivos, algo que conseguirás con este revolucionario invento que venden en Action, con que evitarás muchos accidentes de tráfico. Mañana se formarán colas kilométricas en Action para hacerte con uno de ellos.

Retrovisores de ángulo muerto. / Action

Se trata de unos retrovisores de ángulo muerto. Estos espejos de ángulo muerto ajustables te ofrecen una visión adicional alrededor del coche.

Fáciles de montar, se adaptan a cualquier retrovisor exterior y giran 360° para obtener el ángulo perfecto.

Menos de un euro

Se venden en pack de dos unidades y tienen un irrisorio precio de 0,99 euros en Action.