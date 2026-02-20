Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerte con este revolucionario invento con el que evitarás accidentes con el coche
Algo que te ayudará mucho en el día a día
Mejorar la seguridad vial es uno de nuestros objetivos, algo que conseguirás con este revolucionario invento que venden en Action, con que evitarás muchos accidentes de tráfico. Mañana se formarán colas kilométricas en Action para hacerte con uno de ellos.
Se trata de unos retrovisores de ángulo muerto. Estos espejos de ángulo muerto ajustables te ofrecen una visión adicional alrededor del coche.
Fáciles de montar, se adaptan a cualquier retrovisor exterior y giran 360° para obtener el ángulo perfecto.
Menos de un euro
Se venden en pack de dos unidades y tienen un irrisorio precio de 0,99 euros en Action.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
- Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón