Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la aspiradora 2 en 1 con la que podrás limpiar toda la casa
Una oferta que no podrás rechazar
Limpiar la casa es una de las labores que menos nos gustan, pero todo cambia si tenemos una buena herramienta como una aspiradora 2 en 1 como la que vende Lidl. Mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una aspiradora en seco y húmedo de 1.300 vatios de potencia.
Es un aparato de limpieza multifuncional que elimina sin esfuerzo la suciedad húmeda y seca.
Además, también se puede utilizar como soplador o para aspirar agua.
Tiene un contenedor de acero inoxidable fácil de vaciar con cierres rápidos; y asa de transporte plegable.
Asimismo, cuenta con soportes integrados para tubo, cable y boquillas; y cinco ruedas para una estabilidad segura
También tiene filtros para todas las aplicaciones.
Rebajada
Esta potente aspiradora tiene un precio de 36,99 euros, pero en Lidl está todavía más rebajada a 34,99 eurs.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
- Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón