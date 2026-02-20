Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la aspiradora 2 en 1 con la que podrás limpiar toda la casa

Limpiar la casa es una de las labores que menos nos gustan, pero todo cambia si tenemos una buena herramienta como una aspiradora 2 en 1 como la que vende Lidl. Mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una aspiradora en seco y húmedo de 1.300 vatios de potencia.

Aspiradora en seco y húmedo. / Lidl

Es un aparato de limpieza multifuncional que elimina sin esfuerzo la suciedad húmeda y seca.

Además, también se puede utilizar como soplador o para aspirar agua.

Tiene un contenedor de acero inoxidable fácil de vaciar con cierres rápidos; y asa de transporte plegable.

Asimismo, cuenta con soportes integrados para tubo, cable y boquillas; y cinco ruedas para una estabilidad segura

También tiene filtros para todas las aplicaciones.

Rebajada

Esta potente aspiradora tiene un precio de 36,99 euros, pero en Lidl está todavía más rebajada a 34,99 eurs.