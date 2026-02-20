Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el altavoz bluetooth con el que podrás llevarte la música a todas partes y que está a la mitad de su precio

Quedan muy pocas unidades del producto

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el altavoz bluetooth con el que podrás llevarte la música a todas partes y que está a la mitad de su precio

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el altavoz bluetooth con el que podrás llevarte la música a todas partes y que está a la mitad de su precio / Lidl

Benito Domínguez

Si te gusta escuchar música no puedes perderte esta oferta de Lidl, no podrás perderte el altavoz bluetooth que venden en Lidl y con el que podrás llevar la música a todas partes. Además, está a la mitad de su precio. Mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Un altavoz del que ya quedan pocas unidades, tal y como explican desde Lidl. Tiene luz de colores y una práctica correa para fijar fácilmente a la mochila.

Altavoz bluetooth.

Altavoz bluetooth. / Lidl

Con este altavoz portátil, que cuenta con unasalida de 4 W RMS, podrás disfrutar de un gran sonido. Reproduce música de forma inalámbrica a través de Bluetooth®.

Además, cuenta con protección impermeable IPX7 (protege de la inmersión completa en agua durante un breve periodo de tiempo), así como función TWS (True Wireless Stereo) para disfrutar de un sonido estéreo conectando sin cables dos altavoces.

Noticias relacionadas y más

Tres colores

Está disponible en tres colores, lila, azul y negro; y tiene un precio de 12,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 50 por ciento, con lo que se queda en 6,49 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
  3. La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
  4. Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
  5. Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
  6. Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
  7. Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
  8. Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el altavoz bluetooth con el que podrás llevarte la música a todas partes y que está a la mitad de su precio

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el altavoz bluetooth con el que podrás llevarte la música a todas partes y que está a la mitad de su precio

Los vecinos de Las Vegas podrán realizar paseos "más seguros, cómodos y funcionales"

Los vecinos de Las Vegas podrán realizar paseos "más seguros, cómodos y funcionales"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la aspiradora 2 en 1 con la que podrás limpiar toda la casa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la aspiradora 2 en 1 con la que podrás limpiar toda la casa

Costas inicia ya el expediente para modificar el deslinde de la urbanización de La Barquerina, en Villaviciosa

Costas inicia ya el expediente para modificar el deslinde de la urbanización de La Barquerina, en Villaviciosa

El corredor del Navia recupera la circulación por un carril regulado por semáforos

El corredor del Navia recupera la circulación por un carril regulado por semáforos

Nueva edición de los talleres de salud de las mujeres de la concejalía de Igualdad

Nueva edición de los talleres de salud de las mujeres de la concejalía de Igualdad
Tracking Pixel Contents