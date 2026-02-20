Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el altavoz bluetooth con el que podrás llevarte la música a todas partes y que está a la mitad de su precio
Quedan muy pocas unidades del producto
Si te gusta escuchar música no puedes perderte esta oferta de Lidl, no podrás perderte el altavoz bluetooth que venden en Lidl y con el que podrás llevar la música a todas partes. Además, está a la mitad de su precio. Mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.
Un altavoz del que ya quedan pocas unidades, tal y como explican desde Lidl. Tiene luz de colores y una práctica correa para fijar fácilmente a la mochila.
Con este altavoz portátil, que cuenta con unasalida de 4 W RMS, podrás disfrutar de un gran sonido. Reproduce música de forma inalámbrica a través de Bluetooth®.
Además, cuenta con protección impermeable IPX7 (protege de la inmersión completa en agua durante un breve periodo de tiempo), así como función TWS (True Wireless Stereo) para disfrutar de un sonido estéreo conectando sin cables dos altavoces.
Tres colores
Está disponible en tres colores, lila, azul y negro; y tiene un precio de 12,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 50 por ciento, con lo que se queda en 6,49 euros.
