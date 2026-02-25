Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir el cubo que hace más grande el frigorífico: por solo 5 euros

¿Quién no ha soñado alguna vez con un frigorífico perfectamente organizado en el que cada alimento tenga su sitio? Esta búsqueda del orden ideal lleva a muchos hogares a buscar soluciones inteligentes. Pues Ikea ofrece precisamente una gama de accesorios ingeniosos que permiten duplicar el espacio disponible en tu frigorífico por solo unos euros.

El desorden en el frigorífico suele provocar desperdicio de alimentos. Se olvidan productos en el fondo de los estantes y luego se encuentran caducados. Sin embargo, existen soluciones sencillas para evitar esta frustrante situación. La caja UPPDATERA, que se vende a 5,99 euros, responde perfectamente a esta necesidad. Este recipiente transparente se adapta a las bandejas estándar y permite agrupar los alimentos por categorías. De este modo, se puede ver al instante lo que hay en la nevera sin tener que mover nada.

El organizador deslizante UPPDATERA, que se vende al mismo precio de 5,99 euros, ofrece una función diferente pero complementaria. Este sistema deslizante facilita el acceso a los productos situados en el fondo de la nevera. Además, optimiza cada centímetro cuadrado disponible en los estantes.

El colador LILLHAVET se integra armoniosamente en el fregadero para escurrir frutas y verduras. De este modo, libera espacio en la encimera durante la preparación de las comidas. Como resultado, tu cocina permanece despejada y funcional. Para los presupuestos más ajustados, la versión compacta de la caja UPPDATERA, a 1,99 euros, es perfecta para los cajones. Sirve para guardar especias, bolsitas de té o pequeños condimentos. Por otra parte, también se puede colocar en el frigorífico para guardar raciones individuales.

La cesta de conservación Ikea 365 prolonga la frescura de los alimentos gracias a su diseño ventilado. Se puede utilizar tanto en la nevera como en la despensa. Además, su diseño apilable permite multiplicar los niveles de almacenamiento.

El panel perforado UPPDATERA en antracita de 60 cm, a la venta por 14,99 €, transforma el interior de los armarios. Este sistema modular admite ganchos y accesorios según tus necesidades. De este modo, libera los cajones y las encimeras abarrotadas. El organizador SUNNERSTA destaca por su altura ajustable, que va de 45 a 65 cm. Su anchura de 45,7 cm se adapta a la mayoría de los espacios por un precio de 15,49 euros . A partir de ahora, los utensilios de uso diario estarán al alcance de la mano cerca de la zona de cocción. El módulo de cuatro compartimentos KALLAX ofrece una versatilidad extraordinaria en el salón o el dormitorio. Se puede utilizar como estantería, mueble para la televisión o separador de ambientes. Además, su precio asequible lo convierte en una opción muy popular para los primeros hogares.

La media estantería VARIERA duplica al instante la capacidad de tus armarios. Se coloca fácilmente sobre una estantería existente para crear un nivel adicional. Esta solución evita tener que invertir en muebles nuevos y costosos.