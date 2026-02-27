Colas en la nueva tienda de decoración de Amancio Ortega: todo el mundo quiere la vajilla "de la abuela" y la aceitera viral

"Alegra tu mesa esta primavera: la vajilla de gres a rayas es la protagonista". Con estas palabras Lefties Home, la nueva línea para el hogar de una de las marcas de Amancio Ortega, ha generado una nueva necesidad en sus clientes. Todo el mundo quiere la vajilla de estilo rústico, inspirada en la de casa de la abuela. La firma de Inditex apela a la nostalgia y lanza una nueva líena de decoración para esta primavera con tonos suaves y un objetivo: aportar clama y bienestar en todos los hogares.

La vajilla más deseada

Lefties ha sacado una vajilla de gres en tonos marrones que recuerda a las de las casas de antes. Un tipo de plato resistente, robusto y apto para el lavavillas. Hay varios modelos y colores. Los hay lisos en marrón chocolate, burdeos o beige. El modelo más icónico, el más tradicional, es el marrón con la línea en un tono crema.

Las piezas de la vajilla se venden por separado y hay plato llano, bol y ensaldadera. También hay tazas en esta misma línea.

La aceitera viral

Otra de las piezas más deseadas de esta nueva colección es la aceitera y vinagrera. Tiene un diseño muy cuidado que permite dejarlas a la vista en la cocina, algo cada vez más demandado en la era de las redes sociales. Es allí donde ya se comienza a hablar de este producto que promete hacerse en viral.

La aceitera de Lefties tiene un doble fondo elaborado en un material de 100% borosilicato. Se puede lavar en el lavavajillas y tiene un precio de 9.99 euros el pack de dos.

Cuadros y rayas

En textiles, hay un denominador común: tonos crema y suaves. Los estampados que mandan son las rayas y los cuadros vichy. Esta estética bucólica cierra una colección inspirada en las casas rústicas, con acabados en madera. Es una llamada a la calma. A buscar "el bienestar" dentro del hogar, tal como reza la campaña de esta colección. Parar y disfrutar de tiempo de calidad en casa es la propuesta de Lefties para esta colección de primavera.