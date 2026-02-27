Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el set de sartenes antiadherentes más baratas del mercado: avisan de cuándo está caliente y no sueltan teflón

Costco ha sorrpendido sus clientes con un set de tres sartenes de acero inoxidable que, sin duda, harán ñas delciidas de sus clientes. Y no solo por su precio, sino también por la forma de cocinar los platos.

"Desde pollo a la parrilla hasta la perfecta ensalada César y las irresistibles quesadillas, Duetto+ es la gama multitarea de ollas y sartenes de acero inoxidable que le ahorra tiempo en la cocina, ¡para que pueda dedicarlo a las personas y las cosas que ama! Fabricada con acero inoxidable inoxidable de primera calidad, la sartén tiene una garantía de diez años, lo que garantiza un uso robusto a lo largo del tiempo. En el interior, un revestimiento antiadherente de larga duración y muy duradero facilita la cocción y la limpieza, mientras que en el exterior un mango remachado ultrarresistente proporciona una mayor seguridad a lo largo del tiempo. Con un diseño elegante que encaja perfectamente en cualquier cocina, esta sartén cuenta con la tecnología de indicador de calor Thermo-Signal, para obtener resultados perfectos todos los días. Compatible con todas las cocinas, incluida la de inducción".

Estas sartenes se pueden comprar en un pack conjunto de tres tamaños (20/24/28 cm) que sirven para cocinar todo tipo de alimentos. Cuenta con un mango fuerte con remaches ultrarresistentes, que garantiza una mayor seguridad y longevidad a lo largo del tiempo.Pero uno de los detalles que conquista a los clientes es la tecnología THERMO-SIGNAL™, que indica la temperatura ideal de inicio de la cocción para garantizar la textura, el color y el sabor perfectos para comidas deliciosas y llenas de sabor todos los días .A la hora de cocinar, tiene un revistimiento adherente de larga duración concebido para resistir la cocción diaria una y otra vez gracias a sus capas primarias ultradensificadas. Este revestimiento ofrece un rendimiento antiadherente hasta 2 veces más prolongado que el revestimiento estándar de Tefal.

Eso sí, si eres nuevo cliente de Costco hay varias cosas que debes tener en cuenta ya que no es un supermercado como los habituales y tiene una forma de comprar algo diferente. Para comprar en Costco hay que ser socio, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.

Hay dos tipos de tarjeta: la Gold Star y la Business. La primera de ellas está dirigida para particulares, familiares y estudiantes y tiene un precio de 30 euros al año más IVA (36,30 en total). La tarjeta business es para negocios, autónomos y empresas y cuesta 25 euros al año, 30,25 euros con IVA incluido. Además, Costco ha incorporado este año una novedad, haciéndole la competencia a Mercadona: un servicio online con entrega a domicilio en el mismo día. Para ello, los socios de Costco tan solo tienen que hacer pedidos a través de su web. Los precios son los mismos que en la tienda, pero hay una tarifa fija por el servicio de 15 euros por pedido y un mínimo de compra de 35 euros.