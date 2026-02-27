Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el nuevo cepillo que recupera los jerséis viejos y los deja como el primer día sin necesidad de lavar
Gracias a sus tres tamaños de orificios, se adapta a todos los tamaños de bolitas para un resultado impecable
Tras las rebajas en diferentes comercios,Lidl se impone como la referencia imprescindible para aquellos que quieren preservar su poder adquisitivo. Y es que Lidl ha construido su reputación sobre la base de sus precios imbatible y no deja de innovar para acompañar a los consumidores ante el encarecimiento de la vida.
En los estantes de alimentación, las ofertas se multiplica con frutas y verduras de temporada, frutos secos, yogures proteicos, bebidas vegetales... Lidl ofrece una amplia selección de productos saludables y económicos, a menudo avalados por nutricionistas. Todo lo necesario para preparar comidas festivas, ligeras o gourmet, sin que la factura se dispare.
Pero más allá de la alimentación, en Lidl puedes aorvechar otros productors prácticos para el invierno.
Y es que Lidl también vende todo lo necesario para cuidar tu ropa favorita durante todo el año, como detergentes eficaces contra las manchas. Pero también muchos accesorios prácticos como redes de lavado, rodillos anti-pelusas. O incluso perchas ergonómicas o fundas de almacenamiento para mantener tus prendas favoritas en perfecto estado. La marca incluso vende un pequeño accesorio perfecto para recuperar tus viejos jerseys llenos de bolitas que casi te habías decidido a tirar. Con el paso del tiempo y el roce repetido, algunas prendas tienden a formar bolitas.
Este fenómeno se debe a la estructura misma de las fibras textiles que, al desprenderse ligeramente, forman pequeñas bolitas en la superficie. Esto ocurre muy a menudo con la lana, pero también con otros materiales naturales o mezclados, como el algodón, o incluso con algunos tejidos sintéticos. Pero eso no significa que tu prenda esté gastada o sea de mala calidad, sino que es perfectamente posible devolverles un aspecto casi nuevo con un solo aparato: la rasuradora anti-bolitas de Lidl.
Diseñada para eliminar las bolitas de todo tipo de prendas, es el accesorio imprescindible para alargar la vida útil de tu ropa. En Lidl encontrarás este modelo de Philips, cuyo uso intuitivo es muy sencillo. Gracias a sus tres tamaños de orificios, se adapta a todos los tamaños de bolitas para un resultado impecable. Su gran superficie permite tratar rápidamente una amplia zona de tejido.
Este pequeño aparato también cuenta con un depósito de pelusas extraíble, fácil de vaciar después de cada uso, funciona con pilas, por lo que se puede llevar a cualquier parte (en un bolso o una maleta) para utilizarlo dondequiera que estés. Por último, recuerda que su precio es de solo 9,99 euros en Lidl.
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
- Los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses urbanos de Oviedo
- Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo
- La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma
- Suceso en Allande: detenido un vecino por intentar matar a puñaladas al hermano de su expareja