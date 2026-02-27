Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el nuevo cepillo que recupera los jerséis viejos y los deja como el primer día sin necesidad de lavar

Tras las rebajas en diferentes comercios,Lidl se impone como la referencia imprescindible para aquellos que quieren preservar su poder adquisitivo. Y es que Lidl ha construido su reputación sobre la base de sus precios imbatible y no deja de innovar para acompañar a los consumidores ante el encarecimiento de la vida.

En los estantes de alimentación, las ofertas se multiplica con frutas y verduras de temporada, frutos secos, yogures proteicos, bebidas vegetales... Lidl ofrece una amplia selección de productos saludables y económicos, a menudo avalados por nutricionistas. Todo lo necesario para preparar comidas festivas, ligeras o gourmet, sin que la factura se dispare.

Pero más allá de la alimentación, en Lidl puedes aorvechar otros productors prácticos para el invierno.

Y es que Lidl también vende todo lo necesario para cuidar tu ropa favorita durante todo el año, como detergentes eficaces contra las manchas. Pero también muchos accesorios prácticos como redes de lavado, rodillos anti-pelusas. O incluso perchas ergonómicas o fundas de almacenamiento para mantener tus prendas favoritas en perfecto estado. La marca incluso vende un pequeño accesorio perfecto para recuperar tus viejos jerseys llenos de bolitas que casi te habías decidido a tirar. Con el paso del tiempo y el roce repetido, algunas prendas tienden a formar bolitas.

Este fenómeno se debe a la estructura misma de las fibras textiles que, al desprenderse ligeramente, forman pequeñas bolitas en la superficie. Esto ocurre muy a menudo con la lana, pero también con otros materiales naturales o mezclados, como el algodón, o incluso con algunos tejidos sintéticos. Pero eso no significa que tu prenda esté gastada o sea de mala calidad, sino que es perfectamente posible devolverles un aspecto casi nuevo con un solo aparato: la rasuradora anti-bolitas de Lidl.

Diseñada para eliminar las bolitas de todo tipo de prendas, es el accesorio imprescindible para alargar la vida útil de tu ropa. En Lidl encontrarás este modelo de Philips, cuyo uso intuitivo es muy sencillo. Gracias a sus tres tamaños de orificios, se adapta a todos los tamaños de bolitas para un resultado impecable. Su gran superficie permite tratar rápidamente una amplia zona de tejido.

Este pequeño aparato también cuenta con un depósito de pelusas extraíble, fácil de vaciar después de cada uso, funciona con pilas, por lo que se puede llevar a cualquier parte (en un bolso o una maleta) para utilizarlo dondequiera que estés. Por último, recuerda que su precio es de solo 9,99 euros en Lidl.