Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para comprar su nueva nueva chaqueta vaquera: apta para cualquier estilo y de las más baratas del mercado
De aspecto clásico, esta chaqueta corta se adapta perfectamente a la silueta femenina
Ya solo quedan unos días para que llegue la primavera, una época muy esperada por mucho. Tras un invierno lleno de sorpresas y noveadades para comprar, Primark ha decidido continuar con sus buenas costumbres
Las nuevas colecciones de la marca son realmente impresionantes y los clientes ya se han enamorado de algunas prendas que forman parte de nuestros imprescindibles de la temporada. El color va a ser el gran protagonista esta primavera en nuestro armario. Después de los tonos grises del invierno, ees hora de dar paso a una ola de colores que nos llenan de energía.
En Primark, "hemos entendido perfectamente las expectativas de los amantes de la moda con una nueva temporada también significa cambiar los hábitos de vestir. Si buscas darle un nuevo giro a tu look, tienes que ir a Primark donde encontrarás una prenda que te enamorará2, anuncia desde la conocida marca, que cada día gana más adeptos en todo el mundo.
¿Te gusta la moda accesible y con estilo que te garantiza estar siempre a la última? Pues bien, esa es precisamente la definición de esta chaqueta vaquera que se vende en Primark. Este modelo, con un corte muy favorecedor, es un auténtico básico del que nunca te cansarás.
De aspecto clásico, esta chaqueta corta se adapta perfectamente a la silueta femenina. Con ella, no puedes hacer una mejor elección para tu look ya que se adapta a todas las situaciones. Para un look de chica trabajadora, informal, a la moda o para ir de compras, se puede llevar en cualquier ocasión. También con unos vaqueros o unos pantalones cargo, un top y unas zapatillas deportivas.
Con dos bolsillos en el pecho para mayor practicidad, esta chaqueta también es muy fácil de cuidar. Fabricada en tejido 100 % algodón, se puede lavar a máquina a una temperatura máxima de 30 °C. Y, como ventaja adicional para las fashionistas con prisa, no es necesario plancharla (a menos que lo desees) para volver a ponértela una vez que esté completamente seca. Por último, es su precio lo que la convierte en una prenda imprescindible en Primark. De hecho, para hacerte con esta bonita prenda de denim desgastado, solo tendrás que gastarte 19 € en la tienda. Atemporal y a un precio asequible, sin duda es un outfit que debes añadir rápidamente a tu armario este año.
