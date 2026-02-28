Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el robot cortacésped más barato del mercado: no hace falta instalación y es silencioso

Desde hace días, los clientes acuden en masa a las tiendas Lidl para hacerse con un ingenioso aparato. Se trata del robot cortacésped PARKSIDE City Smart 250 A1. Es mucho más que un simple accesorio de jardinería.

De hecho, es una alternativa que cambiará su día a día. Y con razón. Este robot cortacésped le permite cuidar su césped sin esfuerzo. Es ideal para jardines de hasta 250 metros cuadrados. Y es que este modelo automático corta el césped con precisión.

Cuenta con un diseño estupendo y es muy ligero, lo que lo convierte en un aliado valioso para cuidar todos los rincones del jardín. Permite trabajar con precisión a lo largo de las paredes ya que su anchura de corte es de 16 cm lo que lo hace Perfecto para espacios pequeños y medianos. Gracias a esta solución, tendrás un jardín impecable sin mover un dedo.

El hecho de que este robot sea autónomo es perfecto porque así te queda tiempo libre para disfrutar de tu jardín, como debe ser. "El producto me conviene. No hay nada que objetar, sobre todo por ese precio", dice un cliente en la página web de Lidl.

El PARKSIDE City Smart 250 A1 es compatible con la batería de 20 V de la gama PARKSIDE X 20 V Team. Se utiliza mucho en las herramientas de bricolaje y jardinería de Lidl. En total, el robot puede funcionar hasta 2 horas al día. Todo depende de los ajustes que elijas. En cuanto a los modos, hay tres: o bien el corte puntual, el perímetro complet y las zonas específicas. Es un complemento ideal para una cortadora de césped antigua. "Un equipo muy agradable, fácil de instalar. Con un precio sin competencia. Por lo tanto, lo recomiendo", afirma un usuario.

Después de una carga completa, está listo para cortar la hierba silvestre y las malas hierbas en un abrir y cerrar de ojos. Su sistema de doble cuchilla giratoria garantiza un corte limpio y sin esfuerzo, incluso las zonas de difícil acceso se convierten en un juego de niños. Los aficionados a la jardinería también apreciarán su bajo nivel de ruido. Está muy lejos del zumbido de las cortadoras de césped de gasolina. Lo suficiente para trabajar con tranquilidad, sin molestar a los vecinos.

Si buscas una forma de ahorrar tiempo y optimizar el mantenimiento de tu exterior, este accesorio de Lidl es perfecto para ti. En la página web de Lidl, las opiniones son unánimes: este robot es excelente. "Una cortadora muy fácil de usar, perfecta para mi jardín de 130 m². La aplicación es fácil de manejar y responde muy bien, el Bluetooth incluso tiene cobertura dentro de mi casa".

u precio es muy atractivo. Pasa de 229 euros a 199. Es decir, un fantástico descuento del 13 %. Una ganga para aquellos que buscan equiparse sin arruinarse, a la vez que ganan en practicidad. Ten en cuenta que la entrega está disponible en un punto de recogida por 3,69 euros. O bien a domicilio por 4,99 euros. Y todo ello con devolución gratuita en un plazo de 30 días si no queda satisfecho.