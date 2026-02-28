Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el zapatero de dormitorio más barato del mercado: hasta 16 pares de zapatos
Este modelo de Lidl también está equipado con una cubierta frontal enrollable para proteger tus zapatos del polvo y la humedad
¿Quieres ahorrar este 2026? Lidl puede echarte una mano on sus mejores ventajas, que podrás descubrir a lo largo de todo el año. De hecho, esta cadena de descuento es la dirección preferida de quienes desean aumentar su poder adquisitivo. Alimentación, artículos para el hogar, ropa, herramientas de jardinería o bricolaje... No faltan oportunidades para encontrar buenas ofertas.
En Lidl, te esperan decenas de atractivas ofertas estos días para terminar el invierno por todo lo alto. La marca invita a sus clientes a consultar su catálogo en línea para descubrir las ofertas actuales y futuras. Y es que, por ejemplo, Lidl también piensa en aquellos que han decidido poner más orden en su casa este año. Para ello, la cadena de descuento cuenta con una gran cantidad de referencias que satisfacen todas las necesidades. Ya sea para ordenar el dormitorio, el cuarto de baño o incluso la cocina, encuentre en la tienda las mejores soluciones. Incluso para guardar sus zapatos. No es raro verlos por toda la casa cuando no hay espacio suficiente para guardarlos en algún sitio. Por ello, te propone acabar con este problema con esta estantería LIVARNO home.
Esta pequeña estantería de tela lo tiene todo para seducirte. Con su gran capacidad de almacenamiento, este producto puede albergar hasta 16 pares de zapatos en sus compartimentos previstos para tal fin. Dotada de una sólida estructura de acero, sus compartimentos de tela 100 % poliéster pueden soportar hasta 1 kg cada uno. Este modelo de Lidl también está equipado con una cubierta frontal enrollable para proteger tus zapatos del polvo y la humedad. Además, el acabado de este zapatero permite mejorar la estética de una habitación, como un pasillo, un lavadero o un dormitorio. Sus dimensiones de 84 x 66 x 35 cm permiten colocarlo en cualquier lugar, incluso en un pequeño estudio.
Muy fácil de montar gracias a su sistema de velcro y encaje a presión, garantiza un almacenamiento seguro y discreto para sus zapatos. Su sobrio color negro permite integrarse en cualquier decoración sin llamar la atención.
Así que no dudes en conseguir este producto para despedirte por fin de los zapatos esparcidos por todas partes. Por fin estarán todos juntos en un mismo lugar.
Funcional y económico, es una compra que no debe perderse en Lidl. Como suele ocurrir con esta cadena de descuento, esta oferta combina calidad y precio competitivo. Y es que la marca te ofrece esta estantería de tela por solo 16,99 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- La DGT, muy seria con la multa de 400 euros que van a recibir los conductores en las próximas horas tras la 'campaña específica de control': la Guardia Civil revisa el interior de los vehículos
- La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma