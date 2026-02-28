Mañana se esperan colas kilométricos en Lidl para conseguir la solución de madera para almacenar ropa sucia de forma elegante: sirve como taburete y baja de precio
Este asiento-cesta de bambú es un accesorio para el hogar que desprende un encanto moderno y acogedor
Las buenas ofertas no van a desaparecer pronto de las tiendas de descuento y en Lidl no faltan productos a precios bajos para hacerte la vida más fácil. Hay ofertas promocionales en ropa, decoración y herramientas. De hecho, estos días los clientes pueden disfrutar de una avalancha continua de buenas ofertas en esta cadena.
Desde siempre, la marca garantiza que todo el mundo pueda encontrar calidad al mejor precio en sus estanterías. Esto se refleja en los alimentos, pero también en los numerosos artículos que ofrece Lidl.
Pero Lidl tambiñen pone atención a los detalles y a la decoración. En sus supermercados podemos encontrar un auténtico tesoro que convierte algo tan cotidiano como un cesto de la ropa sucia en un auténtico mueble de decoración quepodemos colcoar en cualquier habitación. Y es que Lidl te propone guardar tus prendas en la cesta para la ropa sucia de Wenko. Esta cesta/baúl lo tiene todo para seducir a los amantes de la decoración bonita. Lo primero que llama la atención es su bonito diseño de estilo escandinavo, que podría salir de tiendas como Ikea o Maisons du Monde. Por lo demás, no tiene nada que envidiar a los productos de estas dos marcas.
Esta cesta de bambú es un accesorio para el hogar que desprende un encanto moderno y acogedor. Puede colocarse en el cuarto de baño, el dormitorio u otras estancias, como el lavadero. Tiene una capacidad de 55 litros. Es decir, que puedes guardar muchas cosas en él. Además de ser útil para la ropa sucia, también puede servir como baúl de almacenamiento. Gracias a su tapa tapizada, también puede servir como taburete auxiliar.
Este artículo, a la venta en Lidl, soporta una carga máxima de 120 kg. Por lo tanto, puede sentarse tranquilamente en su tapa/asiento, recubierta de un tejido 80 % algodón y 20 % poliéster.
Con unas dimensiones de 40 × 40 × 56 cm, encaja en cualquier tipo de vivienda. Y todo ello por el módico precio de 59,99 euros. Lidl te ofrece además la posibilidad de comprarlo en blanco o gris por el mismo precio.
