Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el collar de paseo para perros por la noche más barato del mercado: tres modos de iluminación
Lidl piensa en todas las razas de perros y ofrece 3 tamaños diferentes en sus estanterías.
Es imposible pasar por alto el éxito de Lidl en los últimos años. De hecho, el supermercado alemán se ha convertido en un auténtico fenómeno desde su llegada a Francia. El distribuidor rompe los códigos de la gran distribución. Ofrece productos de uso diario a precios reducidos. Por lo tanto, es posible hacer la compra sin arruinarse.
Lidl también destaca por sus promociones. El supermercado ofrece increíbles descuentos en sus catálogos. Renueva sus colecciones cada semana y no duda en ofrecer novedades para satisfacer a sus clientes. Por cierto, la tienda no solo vende productos de primera necesidad. La marca también comercializa artículos de estilo de vida para el hogar y la familia y lo menos que se puede decir es que no deja nada al azar para satisfacer a todo el mundo.
Lidl ofrece productos para grandes y pequeños pero la tienda cuenta ahora con una sección de productos para mascotas para mimar a tus peludos. El cuidado de un animal supone un gasto muy elevado, por eso, Lidl ha decidido lanzar su propia línea de accesorios para perros y gatos a precios muy económicos.
La cadena de tiendas de descuento se suma a las últimas tendencias y ofrece todos los productos imprescindibles para tus mascotas. Además, acaba de sacar al mercado el collar más codiciado por los dueños de perros.
En invierno, los paseos con tu perro pueden ser muy peligrosos. Al anochecer tan temprano, tu amigo se vuelve vulnerable ante los coches o las bicicletas, por lo tanto, es imprescindible hacerlo visible con los accesorios adecuados.
Lidl ofrece la solución perfecta para proteger a tu perro durante los paseos nocturnos. Se trata de un collar luminoso muy práctico para localizar al animal a distancia. Este collar funciona con una batería recargable y emite un haz de luz muy potente de color naranja. Incluso puedes elegir entre 3 modos de iluminación según tus necesidades.
Lidl piensa en todas las razas de perros y ofrece 3 tamaños diferentes en sus estanterías. Por lo tanto, este collar es adecuado tanto para perros pequeños como los teckels, como para perros más grandes como los pastores alemanes. Cómodo y fácil de usar, este collar es muy útil para proteger a tu peludo amigo durante los paseos nocturnos. Gracias a él, tus paseos ya no serán una fuente de estrés en invierno.
Como siempre, Lidl ofrece un precio muy asequible para este tipo de producto. Está disponible en todos los puntos de venta de la marca por 5,99 euros.
