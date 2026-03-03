Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de ocho manteles más barato del mercado: repele el agua y las manchas

En Costco puedes encontrar prácticamente de todo y a un tamaño espectacular. Y cuando decimos de todo, no es una frase hecha. Hay desde comida hasta ropa. Desde decoración para la casa hasta neumáticos para tu coche. Una de las peculiaridades de Costco es que todo lo vende a lo grande, en formato mayorista, y a bajos precios.

Y, ahora, uno de los productos que más se demanda es el set de 8 manteles que vende la cadena y que son individuales para una mesa grande o incluso un espacio individual. Se trata de manteles unipersonales que sirven para repeler el agua, los líquidos o las manchas que caigan sobre esa superficie. Por lo que son perfectos para no tener que limpiarlo después de comer o cenar. Además, tiene un color gris oscuro muy elegante, que se puede lucir en cualquier tipo de mesa.

Eso sí, para comprar este y otros productos hay que hacerse socio de Costco, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana. Hay dos tipos de tarjeta: la Gold Star y la Business. La primera de ellas está dirigida para particulares, familiares y estudiantes y tiene un precio de 30 euros al año más IVA (36,30 en total). La tarjeta business es para negocios, autónomos y empresas y cuesta 25 euros al año, 30,25 euros con IVA incluido.

Costco es un "super" hipermercado. En sus tiendas se puede encontrar de todo: alimentación, productos de hostelería, electrodomésticos, repuestos para el coche, juguetes, dispositivos electrónicos, joyería, relojería, libros, artículos de belleza, muebles, productos para oficina, ropa…

En la actualidad, la cadena cuenta con cinco grandes superficies en España, con aparcamiento, gasolinera, taller de neumáticos, centro auditivo y óptica: dos en Madrid, una en Bilbao, una en Sevilla y una en Zaragoza. Pero ya hay otra tienda en camino: el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado su próxima instalación en la región, en una parcela de 54.000 metros cuadrados en Siero.