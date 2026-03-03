Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir el mantel antimanchas más grande y barato del mercado: repele líquidos y se limpia de una pasada

Amantes de Ikea, buenas noticias. La marca sueca saca nuevos productos prácticamente todas las semanas. Los nuevos productos de la marca sueca suelen ser muy útiles y económicos. Hoy te presentamos el mantel antimanchas perfecto para las fiestas o si tienes niños. Y, como es habitual, Ikea lo ofrece a un precio increíble.

Ya es difícil mantener la casa limpia, y aún más cuando se tienen hijos. Viven, juegan, corren, rompen cosas y les encanta escribir por todas partes. Es una casa llena de vida, pero resulta casi imposible mantenerla ordenada y limpia todo el tiempo. Algunas manchas son fáciles de quitar y otras son imposibles.

Hay manchas que no se quitan con nada, y más aún si son de comida. Por eso Ikea ha lanzado un mantel antimanchas que repele todo tipo de líquidos y sustancias. Este nuevo mantel permanecerá limpio sin importar lo que se le caiga encima. Y lo mejor de todo es que la marca sueca lo vende por solo 15 euros

La marca sueca, muy comprometida con el medio ambiente, lo ha fabricado a partir de botellas de PET recicladas. Esto permite limpiar fácilmente la tela y evita que las manchas penetren. Este mantel Ikea tiene un estampado de hojas muy acogedor y un tamaño de 145 x 240 cm que permite acoger hasta 8 personas. También hay que saber que todos los materiales utilizados para fabricarla son reciclables.

Otra opción es el antel SÖTRÖNN, que acaba de llegar al catálogo de la marca. Con su atrevido diseño, este producto aportará un toque vibrante y cálido a todas tus comidas. Fabricado en tejido 100 % algodón, su estampado abstracto en rosa vivo, blanco y rojo transmite alegría y buen humor.

Diseñado por la japonesa Hiroko Takahashi para Ikea, este mantel de 145 x 240 cm es ideal para mesas de 4 a 6 comensales. Fácil de cuidar, este modelo se puede lavar a máquina y soporta temperaturas de hasta 60 °C. También se puede planchar, siempre que la temperatura máxima de la suela de la plancha sea de 200 °C. Si quieres darle a tu mesa un toque de color y personalidad, esta mantelería de Ikea es la mejor opción. Esta última aportará un ambiente agradable y elegante al comedor o a la mesa del jardín. Antes incluso de que comiencen las rebajas de verano, Ikea ya te ofrece un descuento en el precio de este mantel SÖTRÖNN. La marca escandinava te propone adquirirlo en tienda o pedirlo online por solo 14,99 euros.