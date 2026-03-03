Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de persianas opacas más baratas del mercado: no se necesitan herramientas para la instalación

Aviso a todos los propietarios. Lidl acaba de presentar su nuevo catálogo y ha puesto a la venta toldos perfectos para sus exteriores. Toldos, sombrillas, persianas... Cuando se trata de crear un espacio exterior funcional y estético, la decoración y el diseño de su hogar son muy importantes. Y con razón... Cada pequeño detalle cuenta y no hay que descuidar ningún espacio. Tu terraza y tu jardín también requieren toda tu atención.

Ya sea para las veladas veraniegas o simplemente para disfrutar del aire libre, es agradable tener un exterior bien pensado. Por suerte para ti, Lidl ha añadido numerosas opciones a su nuevo catálogo. De hecho, las nuevas tiendas Lidl ofrecen una alternativa atractiva a Ikea, Zara Home y Leroy Merlin. Con opciones variadas y notables, Lidl ofrece toldos, sombrillas y tiendas plegables que le permitirán convertirse en el anfitrión más popular del país sin arruinarse.

Entre las novedades de la colección Lidl, nos ha llamado la atención el toldo doble Silver Crest. Compuesto por una estructura de aluminio y acero, está fabricado con un tejido de poliéster de alta resistencia que protege eficazmente de los rayos UV. Con su doble caja y sus postes de fijación, ofrece una seguridad y estabilidad óptimas en diversos entornos. Este modelo incluye dos toldos con un práctico mecanismo de enrollado para guardarlos fácilmente y sin que ocupen mucho espacio.

Con sus generosas dimensiones de 160 x 600 cm (300 cm por cada toldo), protege eficazmente del viento, el sol y las miradas indiscretas y está disponible en un elegante tono gris oscuro

Con un precio muy atractivo de 114,99 euros, este toldo es una auténtica ganga para decorar tu espacio exterior con estilo. Pero la marca alemana no se detiene ahí. Lidl también ofrece un toldo extensible y enrollable que se adapta perfectamente al nivel de su pared. Fabricado con tubos de acero, este toldo rectangular ofrece una solución muy práctica y estética. Con unas dimensiones de 200 x 150 cm y una profundidad ajustable entre 230 cm y 310 cm, se adapta a diferentes espacios exteriores y es también impermeable. Este modelo gris oscuro de la marca Livarno Home tiene una garantía de 3 años y un atractivo precio de 74,99 euros. Una ganga, sin duda. Entre las alternativas a los toldos, Lidl ofrece una sombrilla especialmente versátil y elegante. Fabricada con un revestimiento de poliéster con protección UPF 80 y UV 801, ofrece una excelente protección contra los rayos solares.

Esta sombrilla se puede inclinar y ajustar 360 grados. Además, se abre y se cierra fácilmente gracias a una manivela integrada. Su cubierta permeable permite la circulación de aire fresco y resiste el viento. Este parasol antracita, que se entrega con una base metálica provista de placas de hormigón, ofrece una zona de sombra amplia y agradable.

Con un atractivo precio de 89,99 euros, este parasol de Lidl lo tiene todo para gustar. Es, además, la elección perfecta para completar el diseño de su exterior.

Lidl es sin duda un serio competidor para Ikea con su nueva colección de toldos. Así que no espres más y convierte tu espacio exterior en un lugar de relajación y convivencia gracias a los productos Lidl.