Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más barato del mercado que repele las manchas líquidas: menos de 4 euros y disponible en tres colores

Lidl es una cadena dedicada a la alimentación. Sin embargo, desde hace varios años, la empresa está teniendo un gran éxito con la venta de artículos muy útiles para la vida cotidiana. En su catálogo, la cadena de supermercados ha decidido poner a la venta un mantel rectangular estampado con un estilo muy vintage. Se trata de un accesorio diseñado para decorar y proteger las mesas de exterior.

Este mantel tiene un corte rectangular y está fabricado en poliéster, es un producto puesto a la venta por la marca alemana que también cuenta con un revestimiento especial de polipropileno.

Este producto de Lidl, perfecto para decorar tus mesas, no contiene PVC y es apto para el contacto directo con los alimentos. Además, cuenta con la certificación OEKO-TEX STANDARD 100. Es una certificación que garantiza la ausencia de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente. Con unas dimensiones de 130 x 160 cm, es un mantel que solo pesa 250 gramos, por lo tanto, podrás utilizarlo sin ningún problema.

También debes saber que es un mantel que podrás limpiar sin ningún problema. De hecho, es muy fácil de mantener. Y con razón, ya que es un producto impermeable que se puede limpiar en un abrir y cerrar de ojos. Si deseas que este mantel quede como nuevo, basta con pasarle una esponja húmeda, aunque ambién puede lavar este producto en la lavadora. Sin embargo, hay que seguir algunas recomendaciones.

De hecho, no debes utilizar lejía ni blanqueador. Si deseas meter este mantel en la lavadora, no debe superar la temperatura máxima de 30 °C. Por otro lado, este producto no es apto para la secadora ni para la limpieza en seco. Sin embargo, es posible planchar este mantel a una temperatura máxima de 110 °C. Así que este mantel tan elegante lo tiene todo para gustar. Además, está disponible en tres colores.

Es un producto de Lidl que puede encontrar en gris, verde o rojo. Para adquirirlo, no tendrás que gastar una gran cantidad de dinero. Como siempre, se trata de un producto de la marca sueca que está al alcance de muchos bolsillos. De hecho, este elegante mantel, que sin duda combinará con muchas decoraciones, está disponible por 4,99 euros. En la misma línea, Lidl ha decidido poner a la venta otro producto que sin duda transformará tu mesa. Se trata de un conjunto de centros de mesa que te encantará un lote de dos centros de mesa de poliéster con estampado étnico en beige, gris o negro. Es un producto tejido con una técnica moderna que también es respetuosa con el medio ambiente.

Esta técnica permite que el color permanezca intacto, incluso después de varios lavados. Con unas medidas de 50 x 150 cm, es un camino de mesa que se puede lavar a máquina. Sin embargo, no se puede secar en secadora ni limpiar en seco. Es otro producto impermeable y resiste el agua sin ningún problema.

También puede utilizar este camino de mesa en el exterior. Como siempre, no tendrá que gastar mucho dinero en este artículo. De hecho, cuesta 5,99 euros.