Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el zapatero que transforma tu puerta y despeja el suelo: disponible en dos colores

Para preparar la llegada del buen tiempo como es debido, es necesario hacer una limpieza a fondo para poner la casa en orden. En primer lugar, hay que ocuparse del armario... Puedes empezar por guardar la ropa de invierno y sacar la de primavera y verano y, a continuación, comienza a limpiar las habitaciones grandes.

Lo más importante y lo que hay quetener muy claro a la hora de hacer limpieza y reordenar nuestro hogar es decir adiós a lo superfluo para quedarse solo con lo esencial. Aunque no sea fácil, hay que aprender a deshacerse de todo lo que no se necesita. Para los armarios, elige cajas herméticas que se apilen fácilmente.

Pero ,si hay algo que puede ser difícil de guardar, sin duda son los zapatos, sobre todo si no tienes espacio para comprar un zapatero para ponerlo en la entrada. No te preocupes, hay otras soluciones. Lidl acaba de presentar una que promete ser muy práctica.

Y es que la cadena de supermercados alemana acaba de poner a la venta un armario para zapatos que se fija directamente a la puerta o a una pared con clavos. Así se gana espacio de almacenamiento.

Cuando llegues a casa ya no te molestarán todos los zapatos tirados por el pasillo. Es un accesorio que te ayuda a optimizar el espacio en el armario y a encontrar sitio para el nuevo par que acaba de comprar. Porqué esta estantería colgante de Lidl lo tiene todo. Disponible en azul o blanco, se puede fijar a cualquier puerta de la casa. De este modo, la convierte en un cajón de almacenamiento donde podrás guardar todas tus cosas.

Es un modelo fabricado con plástico muy resistente, un material inoxidable e impermeable que no se estropeará al entrar en contacto con zapatos mojados. Si ya tienes un mueble para zapatos, también puedes utilizarlo para guardar los artículos de aseo que se acumulan en los cajones del cuarto de baño. Una vez más, Lidl ha dado en el clavo con esta práctica solución que cuenta con ganchos específicos. Se insertan en los marcos de las puertas o en los estantes del armario, así no tienes que hacer ningún agujero en la puerta. En total, hay tres cajones de almacenamiento verticales, por solo 8,99 euros en Lidl.