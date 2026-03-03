Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de fiambreras con el que tus niños se podrán llevar el almuerzo al colegio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de fiambreras con el que tus niños se podrán llevar el almuerzo al colegio

Benito Domínguez

Si sois de esos padres que cada día le preparan el almuerzo a sus hijos para que lo lleven al colegio no os podéis perder esta oferta de Lidl, un set de fiambreras con distintos tamaños que es ideal para este cometido. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un set formado por tres unidades, una tamaño XL y otras dos de tamaño pequeño donde podrás meter cualquier cosa que te ocurra.

Además, cuentan con tapa abatible y cierre de clip, siendo resistentes a temperaturas que van desde los -20 grados a los 100 grados.

Tampoco tienes que preocuparte por la salud de tus hijos, ya que estos recipientes no tienen bisfenol A. Asimismo, son apilables para ahorrar espacio en la cocina y se pueden utilizar en el microondas y lavar en el lavavajillas.

Pero no solo podrás utilizarlas para guardar alimentos, ya que este tipo de recipientes son muy versátiles y puedes utilizarlas para cualquier cosa que te imagines, tanto dentro como fuera de casa.

Precio

Este set de fiambreras que venden en Lidl tenía un precio de 3,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 12 por ciento, con lo que se queda en 3,49 euros.

