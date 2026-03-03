Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros

Podrás elegir entre cuatro elegantes colores

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros / Lidl

Benito Domínguez

Es tiempo de renovar las toallas y ahora en Lidl tienen las toallas más baratas del mercado. Podrás elegir entre cuatro elegantes colores y solo te costarán 4,49 euros cada una.

Se trata de unas toallas de algodón puro que son suaves y voluminosas. Además, son fáciles de cuidar, muy absorbentes y resistentes. Unas toallas de baño de 70 x 140 centímetros con las que Lidl apoya el cultivo sostenible de algodón en África.

Toallas.

Toallas. / Lidl

Además, podrás elegir entre los colores beige, azul, gris y menta.

Unas toallas que, debido a su bajo precio, te permiten que no te limites a comprar solo una, sino que puedes comprar para toda la familia y así tener todos el mismo tipo de toalla en el baño.

Noticias relacionadas y más

Mejor valorados

Se trata de uno de los productos mejor valorados por los clientes de Lidl, que destacan la calidad de estas toallas, además de su bajo precio, ya que se pueden adquirir por solo 4,49 euros, todo un chollo al alcance de todo el mundo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
  2. El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  4. Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
  5. Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
  6. El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
  7. Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
  8. Fecha de caducidad de la baliza v-16: la DGT confirma que el dispositivo tiene fin de uso y su alternativa

El bar más antiguo de Oviedo "no cierra ni por vacaciones"

El bar más antiguo de Oviedo "no cierra ni por vacaciones"

La sentencia pionera que le da la razón a una trabajadora asturiana: deberán indemnizarla por abuso temporal

La sentencia pionera que le da la razón a una trabajadora asturiana: deberán indemnizarla por abuso temporal

Oviedo firmó el último año 79 convenios que movilizaron 16 millones de euros

Oviedo firmó el último año 79 convenios que movilizaron 16 millones de euros

Copa del Rey: Barcelona - Atlético de Madrid, en directo

Copa del Rey: Barcelona - Atlético de Madrid, en directo

Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña: "Doy ánimos al PP de Asturias, que superará una época en la que no ha conseguido ponerse al frente"

Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña: "Doy ánimos al PP de Asturias, que superará una época en la que no ha conseguido ponerse al frente"

Fiebre ante el eclipse solar del 12 de agosto: el fenómeno astronómico multiplica por cuatro las reservas de turismo rural en Asturias

Fiebre ante el eclipse solar del 12 de agosto: el fenómeno astronómico multiplica por cuatro las reservas de turismo rural en Asturias

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
Tracking Pixel Contents