Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
Podrás elegir entre cuatro elegantes colores
Es tiempo de renovar las toallas y ahora en Lidl tienen las toallas más baratas del mercado. Podrás elegir entre cuatro elegantes colores y solo te costarán 4,49 euros cada una.
Se trata de unas toallas de algodón puro que son suaves y voluminosas. Además, son fáciles de cuidar, muy absorbentes y resistentes. Unas toallas de baño de 70 x 140 centímetros con las que Lidl apoya el cultivo sostenible de algodón en África.
Además, podrás elegir entre los colores beige, azul, gris y menta.
Unas toallas que, debido a su bajo precio, te permiten que no te limites a comprar solo una, sino que puedes comprar para toda la familia y así tener todos el mismo tipo de toalla en el baño.
Mejor valorados
Se trata de uno de los productos mejor valorados por los clientes de Lidl, que destacan la calidad de estas toallas, además de su bajo precio, ya que se pueden adquirir por solo 4,49 euros, todo un chollo al alcance de todo el mundo.
