Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir la mopa giratoria con la que no tendrás que agacharte ni escurrir para limpiar el suelo

Limpiar el suelo es, sin duda, una de las labores del hogar que menos gustan. Pues en Action cuentan con una mopa giratoria con la que no tendrás que agacharte ni escurrir. Sin duda, una oferta muy inteligente, mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Se trata del kit de iniciación de mopa giratoria Spinmop que incluye un cubo con compartimento para el agua limpia y el agua sucia.

Mopa. / Action

Esta mopa es superabsorbente y fácil de escurrir. Además, se trata de una opción más sostenible porque el material utilizado en este producto contiene al menos un 50 por ciento de material reciclado.

Precio

Este kit de iniciación de mopa giratoria tiene un precio de 16,95 euros en Action.