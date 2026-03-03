Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir la mopa giratoria con la que no tendrás que agacharte ni escurrir para limpiar el suelo
Sin duda, una oferta muy inteligente
Limpiar el suelo es, sin duda, una de las labores del hogar que menos gustan. Pues en Action cuentan con una mopa giratoria con la que no tendrás que agacharte ni escurrir. Sin duda, una oferta muy inteligente, mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Se trata del kit de iniciación de mopa giratoria Spinmop que incluye un cubo con compartimento para el agua limpia y el agua sucia.
Esta mopa es superabsorbente y fácil de escurrir. Además, se trata de una opción más sostenible porque el material utilizado en este producto contiene al menos un 50 por ciento de material reciclado.
Precio
Este kit de iniciación de mopa giratoria tiene un precio de 16,95 euros en Action.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
- El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
- Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el robot cortacésped más barato del mercado: no hace falta instalación y es silencioso
- La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma