El chef Jordi Cruz da el truco definitIvo para conservar los plátanos y que no maduren demasiado
Una forma de aprovechar al máximo esta fruta
Cuando compramos plátanos siempre nos encontramos con lo mismo, que acaban madurando demasiado rápido y al final los acabamos tirando. Pues el chef Jordi Cruz te da el truco definitivo para conservar los plátanos y que no maduren demasiado, una forma de aprovechar al máximo esta fruta.
Y es que, tal y como ha subido a su propio canal de Tik Tok, Jordi Cruz si queremos que maduren rápido no tenemos que hacer nada, madurarán en muy poco tiempo. Pero si queremos el efecto contrario, que vayan madurando de manera más lenta, lo que tenemos que hacer es ponerle un plastico en la punta de los plátanos, evitando así que libere etileno, que es el gas que produce la maduración del plátano.
Todo eso hay que hacerlo fuera de la nevera, pq si metemos el plátano sin estar maduro en la nevera, cogerá una textura que no nos va a gustar nada.
Eso sí, una vez que esté bien maduro, que la piel empiece a ponerse negra, en ese momento ya podemos meterlo en la nevera porque la textura ya no va a cambiar y nos aguantará unos días más.
Congelar
Asimismo, podemos optar por quitarle la piel y meterlo en una bolsa de congelación para llevarlo al congelador. Y de este modo podrá utilizarse en batidos u otras preparaciones y siempre estará en su punto, ya que no se oxidará.
