Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de sartenes más barato del mercado: disponible por 19,95 euros

Seguro que te toca renovar las sartenes, pues en Action tienes el juego de sartenes más barato del mercado, ya que puedes hacerte con él por solo 19,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ellas.

Se trata de juego de tres sartenes de Tomado Classic con diámetros de 20, 24 y 28 centímetros.

Juego de sartenes. / Action

Cuentan con un revestimiento antiadherente para una limpieza sencilla y son aptas para cualquier fuente de calor, incluida la inducción.

De esta forma podrás cocinar de forma saludable y sencilla. El resistente revestimiento antiadherente evita que los alimentos se peguen y facilita enormemente la limpieza.

Se trata del utensilio perfecto para hornear, asar y preparar tus comidas favoritas.

Promoción semanal

Además, es uno de los productos que se incluyen dentro de la promoción semanal de Action ya que su precio original era de 27,95 euros, pero tiene un descuento del 28 por ciento, con lo que se queda únicamente en 19,95 euros.