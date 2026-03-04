Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el espumador de leche más barato del mercado: prepara tus cafés como si estuvieras en una cafetería
Puedes utilizarlo tanto con leche fría como con leche caliente
Si te encanta el café de cafetería no puedes perderte la oferta de Action, el espumador de leche más barato del mercado con el que prepararás tus cafés como si estuvieras en una cafetería.
Y es que este espumador de leche eleva tus cafés hasta el infinito, y es muy sencillo de usar. Además, podrás preparar de golpe hasta 240 mililitros de leche, que estará lista y espumada en unos 90 segundos.
Además, puedes utilizarlo tanto con leche fría como con leche caliente. Tu solo tienes que colocar la leche en su interior y pulsar el botón de si quieres que además te caliente la leche o que solo la haga espuma.
Asimismo, puedes utilizarlo para hacer otras recetas de café, ya que es capaz de mezclar en su interior, así que todo te quedará delicioso.
Promoción semanal
Este espumador de leche tenía un precio de 21,95 euros, pero está dentro de la promoción semanal de Action, con lo que tiene un descuento del 13 por ciento, quedándose únicamente en 18,95 euros, todo un chollo.
