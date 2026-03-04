Mañana se esperan colas kilométricas en Action por el spray quita arrugas que dice adiós a la plancha por menos de 3 euros: pulveriza, estira y listo

Los cazadores de gangas no dudan en acudir a Action para así paliar la subida de precios que hay en otras grandes superficies y supermercados.

En Action, más de 6000 referencias, entre ellas 1500 productos por menos de un euro, se dan cita a lo largo del año para permitir a los clientes ahorrar dinero. Productos de decoración, higiene, belleza y limpieza se agolpan en las estanterías de la marca. Y es que se trata de la marca imbatible para aumentar su poder adquisitivo. Decoración, regalos o vajilla para la ocasión... Ven a Action para encontrar aquello que buscas sin que duela el bolsillo.

Y no solo es eso. Manteles, servilletas, caminos de mesa, juegos de tela... Este supermercado tiene lo que necesitas para celebrar una comida o cena en casa y ser vitoreado por la presentación. Pero, para que todo sea perfecto, también hay que pensar en plancharlos. Un bonito mantel lleno de arrugas no realza tu menú festivo.

Para facilitarle esta tarea, Action presenta un producto que pronto se convertirá en su mejor aliado a la hora de planchar. Por ello, descubre en su tienda este producto por menos de 3 euros y despídase de las arrugas en pocos minutos. Solo basta con rociar el producto sobre la prenda que se va a planchar y dejar actuar unos instantes. Action promete un resultado en menos de 10 segundos en el que solo tendrás que alisar las zonas arrugadas con la plancha para obtener un resultado satisfactorio. Incluso es posible alisar la ropa simplemente pasando la mano por las zonas con arrugas. Un auténtico truco de magia que harás la delicias de a quienes desean tener la ropa bien planchada, incluso cuando están de viaje. Mejor que invertir en un costoso vaporizador, este spray promete un resultado como el de la tintorería, por el módico precio de 2,98 euros. No hace falta decir que este producto no mancha los tejidos ni deja olores desagradables en ellos. Tras su aplicación, se seca muy rápidamente y su eficacia es evidente.

Este spray milagroso se puede utilizar en todo tipo de tejidos, excepto en la seda. Es eficaz en prendas de vestir (camisas, pantalones...), pero también en ropa de hogar. Así que no lo dudes, con este spray Action, podrás planchar más fácilmente sus sábanas o su mantelería.