Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar

Para deleite de sus clientes, Lidl ha lanzado un conjunto de cojines ideal para que tus amigos o familiares se reúnan en casa para ver una película, relajarse o pasar una tarde diferente con total comodidad en cualquier momento.

Se trata del nuevo puf de Lidl del que todo el mundo habla, ya que encuentra su lugar en salones, zonas de descanso, dormitorios e incluso terrazas. Son los cojines perfectos si ha optado por una terraza de palés.

Mientras que algunos compran sus muebles de exterior, otros prefieren crearlos. Y lo menos que se puede decir es que no hay nada más sencillo que hacer una terraza con palés. Por otro lado, hay que encontrar los cojines adecuados con las medidas correctas para completar tu rincón acogedor. Por cierto, los cojines de Lidl son perfectos y con razón, ya que tienen las dimensiones estándar que te permitirán darles un mayor uso.

Se trata de un cojín rectangular de diseño, con asiento y respaldo acolchados para obtener el mejor efecto. También puedes colocarlo en diferentes espacios. Tiene costuras marcadas en los laterales y también en el centro del diseño para conseguir un efecto único. Estos cojines tienen un acabado con pliegues marcados y puntas que crean ese efecto acolchado lo que proporciona un mejor apoyo. Y todo ello para que puedas tomarte un poco de tiempo para relajarte.

Por cierto, se trata del mejor producto de Lidl para recibir a los invitados ya que tiene espacio suficiente para varias personas. El relleno tiene un grosor de hasta 16 cm.

También cuenta con copos de alta calidad, para conseguir un efecto más que cómodo y encantador. Es de gran calidad, ya que ha sido fabricado con materiales resistentes. Además, contiene un 94 % de materiales reciclados, por lo que cuenta con el sello Global Recycled Standard.

Se puede colocar directamente en el suelo gracias a la resistencia de sus materiales y se adapta muy bien a las superficies lisas. El color del cojín Lidl es neutro y sobrio. Por lo tanto, se adapta a innumerables decoraciones y estilos. Es un producto que también ha sido teñido con una técnica que consume menos agua para obtener un efecto brillante en todo momento. Los tintes utilizados contienen una solución de pigmentos e hilos que ayuda a conservar el color durante mucho más tiempo y constituye una almohada duradera y resistente.

Es un producto disponible en dos piezas, con asiento y cojín lumbar para todos los palets. Las dimensiones generales de este cojín son 120 x 80 x 16 cm para el asiento. Mientras que el cojín lumbar tiene unas dimensiones de 120 cm x 40 x 20/10 cm. También es bastante ligero. De hecho, el producto que vende Lidl solo pesa 2,7 kg. Una cosa es segura: es el artículo ideal para pasar un verano cómodo. Si desea adquirir este cojín, puede encontrarlo en la página web de Lidl. Actualmente, su precio es de 49,99 euros.