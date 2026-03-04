Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar los calcetines deportivos más baratos del mercado: disponibles por solo 2,49 euros

Están disponibles en pack de tres pares

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar los calcetines deportivos más baratos del mercado: disponibles por solo 2,49 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar los calcetines deportivos más baratos del mercado: disponibles por solo 2,49 euros / Lidl

Benito Domínguez

Tanto si haces deporte de forma habitual como si no, no te puedes perder la oferta de Lidl que trae los calcetines deportivos más baratos del mercado, que están disponibles en pack de tres pares por solo 2,49 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellos.

Se trata de unos calcetines que puedes comprar en colores negro y blanco, y que proporcionan un ajuste y estabilidad de forma óptimos gracias a la marca LYCRA.

Calcetines.

Calcetines. / Lidl

Estos calcetines, que son de la nueva marca deportiva de Lidl, Crivit, se pueden lavar a máquina, máximo a 40 grados, pero no se puede usar lejía, ni secar en secadora, ni plachar ni limpiar en seco.

Unos calcetines que podrás usar todos los días y que se venden en tres tamaños diferentes para ajustarse a todos los tipos de pies.

Precio increíble

Además, tienen un increíble precio, ya que estaban a la venta por 2,99 euros, pero ahora en Lidl tienen un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en solo 2,49 euros. Un precio tan ajustado que te permitirá comprar varios packs si quieres, y así no tenerte que preocupar por tener calcetines límpios.

