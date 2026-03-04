Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el microondas más barato del mercado: disponible por menos de 40 euros

Si necesitas renovar tu microondas no te puedes perder la oferta que tienen en Lidl donde venden el microondas más barato del mercado, que está disponible por menos de 40 euros.

Se trata de un microondas de color negro de la marca Silvercrest que tiene una potencia de 700 vatios y seis niveles de potencia.

Microondas. / Lidl

Con este microondas podrás calentar y descongelar, y cuenta con un manejo intuitivo mediante mando giratorio para ajustar el tiempo y la potencia.

Además, ofrece hasta 30 minutos de tiempo de cocción y tiene un temporizador de 30 minutos con señal de fin de cocción.

También cuenta con 2 pies antideslizantes e incluye plato giratorio de cristal, además de instrucciones.

Precio

Pero sin duda lo mejor es su precio, porque este microondas de Lidl tenía un precio de 47,99 euros, pero ahora tiene una rebaja del 18 por ciento, con lo que se queda en 38,99 euros.