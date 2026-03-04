Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la freidora de aire más barata del mercado: es una ganga

Tiene un increíble descuento del 63 por ciento

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la freidora de aire más barata del mercado: es una ganga

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la freidora de aire más barata del mercado: es una ganga / Lidl

Benito Domínguez

Si siempre has querido tener una freidora de aire, en Lidl tienen la más barata del mercado, toda una ganga, porque tiene un increíble descuento del 63 por ciento. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Esta freidora de aire, que tiene una capacidad de seis litros, cuenta con cesta extraíble y rejilla con revestimiento antiadherente.

Freidora de aire.

Freidora de aire. / Lidl

Además, ofrece un ajuste de temperatura personalizable entre 40 y 200 grados. También tiene ajuste de tiempo individual de entre 1 y 90 minutos, así como ocho programas: patatas fritas, muslos de pollo, filete, pescado, gambas, pizza, pastel, verduras.

También tiene 3 funciones: precalentar, inicio diferido, mantener caliente.

Además, todos los programas de cocción incluyen una función de recordatorio para "agitar", excepto los programas para verduras y pasteles. Cuenta con una pantalla LED y pantalla táctil, además de ofrecer tecnología de aire caliente, una tecnología de circulación de aire de 360 grados a alta velocidad. De este modo, cocinarás con menos aceite pero con el mismo gran sabor. Así puedes cocinar tus recetas favoritas con hasta un 80 por ciento menos de grasa.

Noticias relacionadas y más

Ganga

Pero aquí está la ganga, porque el precio original de esta freidora de aire que venden en Lidl estaba en 129,99 euros, pero ahora cuenta con un increíble descuento del 63 por ciento, con lo que se queda en 47,99 euros, todo un chollo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  3. Fecha de caducidad de la baliza v-16: la DGT confirma que el dispositivo tiene fin de uso y su alternativa
  4. El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
  5. El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
  6. Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
  7. Reestructuración en el Oviedo: el club estudia un nuevo modelo sin director deportivo y con un área de scouting internacional
  8. Los perfiles que busca Alimerka para su contratación histórica de más de 500 trabajadores: 'Lo más importante es la actitud y las ganas de aprender

Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria

Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de manteles camino de mesa más barato del mercado: por menos de 3 euros y bordado

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de manteles camino de mesa más barato del mercado: por menos de 3 euros y bordado

Mañana se esperan colas kilométricas en el Lidl para conseguir la tostadora más bonita y económica del mercado: por 12 euros y con función de descongelación

El PP de Avilés anuncia "una batería de alegaciones" a un presupuesto "que está hecho a martillazos"

El PP de Avilés anuncia "una batería de alegaciones" a un presupuesto "que está hecho a martillazos"
Tracking Pixel Contents