Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la freidora de aire más barata del mercado: es una ganga

Si siempre has querido tener una freidora de aire, en Lidl tienen la más barata del mercado, toda una ganga, porque tiene un increíble descuento del 63 por ciento. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Esta freidora de aire, que tiene una capacidad de seis litros, cuenta con cesta extraíble y rejilla con revestimiento antiadherente.

Freidora de aire. / Lidl

Además, ofrece un ajuste de temperatura personalizable entre 40 y 200 grados. También tiene ajuste de tiempo individual de entre 1 y 90 minutos, así como ocho programas: patatas fritas, muslos de pollo, filete, pescado, gambas, pizza, pastel, verduras.

También tiene 3 funciones: precalentar, inicio diferido, mantener caliente.

Además, todos los programas de cocción incluyen una función de recordatorio para "agitar", excepto los programas para verduras y pasteles. Cuenta con una pantalla LED y pantalla táctil, además de ofrecer tecnología de aire caliente, una tecnología de circulación de aire de 360 grados a alta velocidad. De este modo, cocinarás con menos aceite pero con el mismo gran sabor. Así puedes cocinar tus recetas favoritas con hasta un 80 por ciento menos de grasa.

Ganga

Pero aquí está la ganga, porque el precio original de esta freidora de aire que venden en Lidl estaba en 129,99 euros, pero ahora cuenta con un increíble descuento del 63 por ciento, con lo que se queda en 47,99 euros, todo un chollo.