Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la vajilla de porcelana más barata del mercado: un total de 18 piezas por 32,99 euros
Una vajilla perfecta para cualquier ocasión
Seguro que deberías renovar la vajilla, pues ahora puedes hacerlo gracias a Lidl que venden la vajilla de porcelana más barata del mercado. Está formada por 18 piezas y solo cuesta 32,99 euros.
Se trata de una colorida vajilla que podrás lavar en el lavavajillas y también meter en el microondas sin que se estropee.
Está formada por seis platos llanos de 27 centímetros de diámetro, otros tantos platos hondos, de 20 centímetros de diámetro y finalmente seis platos de postre con un diámetro de 19 centímentros.
Una vajilla con la que seguro sorprenderás a tus invitados por su diseño, que hace que parezca mucho más cara de lo que parece.
Precio
Y es que esta vajilla tenía un precio de 42,99 euros, pero ahora tiene en Lidl un descuento del 23 por ciento, con lo que se queda únicamente en 32,99 euros.
