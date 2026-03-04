Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una vajilla perfecta para cualquier ocasión

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la vajilla de porcelana más barata del mercado: un total de 18 piezas por 32,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

Seguro que deberías renovar la vajilla, pues ahora puedes hacerlo gracias a Lidl que venden la vajilla de porcelana más barata del mercado. Está formada por 18 piezas y solo cuesta 32,99 euros.

Se trata de una colorida vajilla que podrás lavar en el lavavajillas y también meter en el microondas sin que se estropee.

Vajilla de porcelana.

Vajilla de porcelana. / Lidl

Está formada por seis platos llanos de 27 centímetros de diámetro, otros tantos platos hondos, de 20 centímetros de diámetro y finalmente seis platos de postre con un diámetro de 19 centímentros.

Una vajilla con la que seguro sorprenderás a tus invitados por su diseño, que hace que parezca mucho más cara de lo que parece.

Precio

Y es que esta vajilla tenía un precio de 42,99 euros, pero ahora tiene en Lidl un descuento del 23 por ciento, con lo que se queda únicamente en 32,99 euros.

