Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el albornoz más barato del mercado: disponible en dos colores por 8,49 euros

Una oferta inigualable

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el albornoz más barato del mercado: disponible en dos colores por 8,49 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el albornoz más barato del mercado: disponible en dos colores por 8,49 euros / Lidl

Benito Domínguez

No hay mejor sensación que ponerse el albornoz al salir de la ducha, pues en Lidl tienen el albornoz más barato del mercado, disponible en dos colores por solo 8,49 euros.

Se trata de un albornoz unisex que es agradablemente suave y flexible; y tiene una calidad de microfibra de alta calidad, absorbente y de secado rápido.

Albornoz.

Albornoz. / Lidl

Es un albornoz largo con cuello chal, con cinturón y dos bolsillos de parche.

Además, es fácil de cuidar porque es lavable a máquina hasta 40 grados y apto para secadora.

Noticias relacionadas y más

Colores

Este albornoz se vende en colores beige y gris y antes tenía un precio de 9,99 euros, pero en Lidl tiene una rebaja del 15 por ciento, con lo que se queda en 8,49 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  3. Fecha de caducidad de la baliza v-16: la DGT confirma que el dispositivo tiene fin de uso y su alternativa
  4. Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
  5. El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
  6. El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
  7. Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
  8. Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros

Gijón inaugura la exposición que rememora la ropa femenina de los años veinte del siglo XX

Gijón inaugura la exposición que rememora la ropa femenina de los años veinte del siglo XX

Oviedo arranca las IV Jornadas de los Callos con menús especiales en 47 restaurantes

Oviedo arranca las IV Jornadas de los Callos con menús especiales en 47 restaurantes

«Esporas» lleva el cine joven al cibercentro de La Lila de Oviedo este mes

«Esporas» lleva el cine joven al cibercentro de La Lila de Oviedo este mes

Beatriz Vázquez: "El concepto ‘apartheid’ de género se queda corto en Afganistán"

Beatriz Vázquez: "El concepto ‘apartheid’ de género se queda corto en Afganistán"

Ni en los despachos, ni sobre el césped: el Oviedo sale goleado de Vallecas y sin los tres puntos (3-0)

Ni en los despachos, ni sobre el césped: el Oviedo sale goleado de Vallecas y sin los tres puntos (3-0)

Así fue el partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo

Así fue el partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo

Oviedo plantea nuevos espacios culturales en barrios para acercar las programación a todos los ciudadanos

Oviedo plantea nuevos espacios culturales en barrios para acercar las programación a todos los ciudadanos

Mejora la productividad, pero no lo suficiente

Mejora la productividad, pero no lo suficiente
Tracking Pixel Contents