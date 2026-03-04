Mañana se esperan colas kilométricas en Zara Home para conseguir sus velas virales con olor a café y croissant

El aroma a café no llega, aparece. Imagina llegar a casa después de un día largo y que lo primero que te reciba sea el aroma cálido y reconfortante del café recién hecho. Huele a grano tostado y a paciencia. La firma de decoración y estilo de vida, Zara Home ha sorprendido este mes con el lanzamiento de una nueva colección inspirada en el ritual del café, diseñada para transformar cada sorbo en un experiencia única para tu hogar.

La propuesta se centra en piezas que combinan la elegancia, funcionalidad y estética minimalista que caracteriza a la marca. La mayor parte de la colección refleja una tendencia creciente. El principal objetivo es convertir el espacio cafetero del hogar en un rincón acogedor y con personalidad. Estos productos no son solamente funcionales, sino que también aportan un toque de estilo a la cocina y al salón.

Las velas más novedosas

Las nuevas velas aromáticas de Café Ambre y Coffee Cream están diseñadas para transformar cualquier espacio en un rincón acogedor. Es como entrar a tu cafetería favorita pero sin salir de casa y sin gastar otra taza. Ambas tienen un precio de unos 12,99 euros y una duración aproximadamente 30 horas. Enciéndelas por la mañana para empezar el día con energía, o por la noche para crear una atmósfera cálida y envolvente. Perfectas para el salón, estudio o habitación, ideales para relajarte o trabajar con concentración.

Nada se compara al olor de la bollería casera recién horneada. Para los más dulces, la colección de Zara Home también presenta como novedad la vela aromática Salty Butter Croissant. El precio es 12.99 euros y tiene una duración aproximada de unas 34 horas. Esta fragancia también se encuentra disponible en otros dos formatos: como ambientador (17.99 euros) y como difusor (19.99 euros).

Cafetería de especialidad en casa

Las novedades de Zara Home para el café se centran en una colección inspirada en las cafeterías de especialidad, que incluye desde cafeteras de diseño hasta accesorios como vajilla de cafetería. Además, esta apuesta llega justo en el momento en el que la tienda ha estado renovando su propuesta con piezas que invitan a disfrutar de los pequeños placeres cotidianos. La vajilla está disponible desde 2,99 euros siendo minimalista, elegante y práctica. Entre los electrodomésticos se encuentran los famosos hervidores de agua SMEG de acero tanto en color crema como en rojo (129 euros), la cafetera goteo programable de SMEG color crema (199 euros).

La colección ya está disponible en tienda y a través de su página web. Promete convertirse en una de las favoritas de la temporada para quienes buscan de cada café una experiencia estética y sensorial.