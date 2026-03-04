Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las cortinas de ducha más baratas del mercado: tres diseños con un descuento del 20 por ciento

Si quieres renovar tu baño pero sin gastarte mucho dinero, no te pierdas la oferta que tienen en Lidl, las toallas de ducha más baratas del mercado que están disponibles en tres diseños y tienen un descuento del 20 por ciento. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.

Se trata de unas cortinas de ducha que miden 180x200 centímentros que tienen doce ojales cosidos y anillas de sujeción de polipropileno.

Cortinas de ducha. / Lidl

Además, tienen un tejido que es muy fácil de cuidar y se puede lavar a máquina a 40 grados.

Con esta cortina de ducha transformarás tu baño en un oasis de bienestar. Y es que esta cortina de ducha no es solo un elemento práctico que mantiene tu baño seco, sino también un accesorio elegante que añade un toque personal a tu espacio.

Gracias a su material fácil de cuidar y su sencillo manejo, es la elección ideal para cualquier baño moderno. Disfruta de la combinación de funcionalidad y diseño que mejora tu experiencia diaria de ducha.

Además, está disponible en tres diseños distintos, gris, púrpura y rosa, para que elijas el que mejor se adapte al estilo de tu baño.

Precio

Pero sin duda lo mejor es su precio, ya que estas cortinas de ducha tenían un precio de 4,99 euros, pero ahora en Lidl tienen un descuento del 20 por ciento, con lo que se quedan en 3,99 euros.