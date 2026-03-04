Mañana habrá colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de camisetas inspiradas en la música: desde Lady Gaga a los Rolling Stones
Una oportunidad para tener las prendas de tus artistas favoritos a un precio muy reducido
Entre las muchas colaboraciones que realiza Primark, hay una que tiene un montón de adeptos, las camisetas inspiradas en la música donde puedes encontrar prendas de artistas como Lady Gaga o los Rolling Stones a un precio muy reducido. Mañana habrá colas kilométricas en Primark para hacerse con ellas.
Y es que en Primark puedes encontrar las mejores camisetas de rock, rap y bandas legendarias del britpop. Entre las camisetas de grupos musicales encontrarás bandas emblemáticas, como Guns N’ Roses, Ramones, AC DC, Rolling Stones o Nirvana, entre otras.
Además, puedes combinar las camisetas y sudaderas de rock con unos pantalones cargo y unas deportivas para conseguir un look urbano o ponerte unos vaqueros de efecto desgastado y una camiseta extragrande de tu grupo musical favorito para conseguir un look retro de estética grunge de los 90.
Pero si el rock no es lo tuyo, homenajea a las estrellas del movimiento hip-hop con una camiseta de rap. Explora las camisetas de música y encuentra el grupo musical que mejor representa tu esencia. Nada como unas camisetas de rock para darle alegría al armario.
Muy poco dinero
Pero lo mejor de todo es que todas estas prendas te costarán muy poco dinero, así que no tienes por qué decantarte por una o por otra cuando puedes conseguir un buen número de ellas. Tu sólo tienes que preocuparte por elegir las camisetas que más te gusten.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Fecha de caducidad de la baliza v-16: la DGT confirma que el dispositivo tiene fin de uso y su alternativa
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Reestructuración en el Oviedo: el club estudia un nuevo modelo sin director deportivo y con un área de scouting internacional
- Los perfiles que busca Alimerka para su contratación histórica de más de 500 trabajadores: 'Lo más importante es la actitud y las ganas de aprender