Se acabó la espera: Lidl saca a la venta el cubrevitrocerámicas de vidrio más barato del mercado por solo 4,49 euros

Si eres de los que tiene poco espacio en la cocina y quieres más sin necesidad de obra, pues se acabó la espera porque Lidl saca a la venta el cubrevitrocerámicas de vidrio más barato del mercado por solo 4,49 euros.

Con este cubrevitrocerámicas podrás aprovechar el espacio de la vitrocerámica cuando no la estés usando, y tendrás una cocina más grande en un instante. Además, está disponible con distintos diseños, como aspecto de piedra y cemento.

Cubrevitrocerámicas. / Lidl

Este cubrevitrocerámicas está hecho en vidrio templado, que es resistente a los arañazos y cortes; también es adecuado como decoración de pared.

Además, es higiénico gracias a su superficie inodora y resistente a las manchas; y cuenta con pies antideslizantes para una sujeción segura.

Eso sí, ten cuidado porque no se pueden colocar objetos calientes (como ollas o sartenes) sobre las placas de cobertura.

Precio

Este cubrevitrocerámicas tenía un precio de 5,49 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 18 por ciento y se queda en 4,49 euros, todo un chollo.