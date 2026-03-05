Se acabó la espera: Lidl saca a la venta el cubrevitrocerámicas de vidrio más barato del mercado por solo 4,49 euros
Una oportunidad que no puedes dejar pasar
Si eres de los que tiene poco espacio en la cocina y quieres más sin necesidad de obra, pues se acabó la espera porque Lidl saca a la venta el cubrevitrocerámicas de vidrio más barato del mercado por solo 4,49 euros.
Con este cubrevitrocerámicas podrás aprovechar el espacio de la vitrocerámica cuando no la estés usando, y tendrás una cocina más grande en un instante. Además, está disponible con distintos diseños, como aspecto de piedra y cemento.
Este cubrevitrocerámicas está hecho en vidrio templado, que es resistente a los arañazos y cortes; también es adecuado como decoración de pared.
Además, es higiénico gracias a su superficie inodora y resistente a las manchas; y cuenta con pies antideslizantes para una sujeción segura.
Eso sí, ten cuidado porque no se pueden colocar objetos calientes (como ollas o sartenes) sobre las placas de cobertura.
Precio
Este cubrevitrocerámicas tenía un precio de 5,49 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 18 por ciento y se queda en 4,49 euros, todo un chollo.
