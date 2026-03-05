Se acabó la espera: llega a Action el mueble para hacer "el rinconcito del café" por 5 euros

Alimentación, hogar, bricolaje, juguetes, electrónica, moda... Action es la nueva gran superficie que amenaza a Lidl o Carrefour. Este supermercado holandés apuesta por España y en el último año ha intensificado su crecimiento. Ha abierto hasta 80 sucursales. Una de ellas, en Gijón.

Su gran éxito es la variedad de productos y los bajos precios. Aunque venden de todo, tienen especial éxito sus muebles. Se trata de piezas auxiliares a muy bajo coste que son perfectos para pisos pequeños para los que no se quiere hacer una garn inversión en mobiliario.

Cómo hacer un "rinconcito para el café"

En los hogares españoles cada vez es más común hacer un rincón para el café, un término que viene de Estados Unidos y sus famosos "coffee corner". Se trata de destinar un espacio en la cocina o el salón para tener todo lo necesario para tomarse un café un té: las tazas, las cápsulas, la máquina de café, el azúcar, los sobres de infusiones...

Hay muebles de obra destinados a este espacio de desayuno, pero cuando se idea uno de estos rincones para el café a posteriori hay que tirar de muebles y accesorios.

Action ha lanzado unas baldas en color madera natural que cuestan 5.95 euros. Aunque tienen muchos usos, son perfectas para colocar en ese rincón elegido todo lo necesario para hacerse un café.

Action cuenta con más de 2.922 tiendas distribuidas en 12 países y su éxito radica en tener una gran variedad de productos a precios muy reducidos. Su oferta hace que el cliente encuentre todo lo que necesita en un mismo establecimiento sin dejarse el bolsillo. En la propia web explican que disponen de "más de 6.000 artículos de calidad" a precios muy asequibles.

Otro de sus puntos fuertes es la rotación de los productos. Su política consiste en mover mucho los artículos y ofrecen unos 150 nuevos cada semana. Además, tienen una selección de 1.500 productos que venden a un euro.