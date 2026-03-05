Se acabó la espera: llega a Lidl la barbacoa con la que serás el rey de todas las fiestas
Una oferta irrepetible con un descuento increíble
Está a punto de entrar la primavera, y con ella vuelven las fiestas en el jardín. Pues se acabó la espera, en Lidl tienes la barbacoa con la que serás el rey de todas las fiestas.
Una barbacoa redonda con un diámetro de 44 centímetros que es multiusos con flujo de aire regulable. Y es ideal también para asar indirectamente.
Tiene un recipiente para el fuego con abertura de ventilación regulable y tapa con salida de aire regulable.
También cuenta con un recipiente para cenizas que protege el césped o la terraza.
Además, esta barbacoa que venden en Lidl es duradera y resistente al calor, tanto el recipiente para el fuego como la tapa están esmaltados.
Asimismo, es de fácil transporte gracias a las ruedas aptas para el jardín.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que antes estaba por 29,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 23 por ciento, con lo que se queda en 22,99 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia