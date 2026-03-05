Se acabó la espera: llega a Lidl la barbacoa con la que serás el rey de todas las fiestas

Está a punto de entrar la primavera, y con ella vuelven las fiestas en el jardín. Pues se acabó la espera, en Lidl tienes la barbacoa con la que serás el rey de todas las fiestas.

Una barbacoa redonda con un diámetro de 44 centímetros que es multiusos con flujo de aire regulable. Y es ideal también para asar indirectamente.

Barbacoa. / Lidl

Tiene un recipiente para el fuego con abertura de ventilación regulable y tapa con salida de aire regulable.

También cuenta con un recipiente para cenizas que protege el césped o la terraza.

Además, esta barbacoa que venden en Lidl es duradera y resistente al calor, tanto el recipiente para el fuego como la tapa están esmaltados.

Asimismo, es de fácil transporte gracias a las ruedas aptas para el jardín.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que antes estaba por 29,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 23 por ciento, con lo que se queda en 22,99 euros.