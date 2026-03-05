Adiós a las cápsulas de café: colas kilométricas en Lidl para conseguir la mejor cafetera del mercado con grano recién molido que tiene un descuento de 180 euros
La máquina es de la marca Delongui, con 1.450 W
Adiós a las cápsulas de café. Ahora lo que está de moda es hacerse en casa un auténtico café con grano recién molido. Lidl ofrece la oportunidad perfecta, gracias a su cafetera de la marca Delongui, una de las más famosas del mercado, que se encuentra rebajada al 32%. Al tratarse de un electrodoméstico tan caro (549 euros es su precio original), el ahorro es muy importante: cuesta 180 euros menos. Su precio es de 369,99.
El modelo en concreto que vende Lidl es el que tiene una potencia de 1.450 W, capacidad en el depósito de agua para 1,4 litros y capacidad del depósito de granos para 150 gramos. Se trata de una cafetera de máximo nivel. Posee panel de control "Soft-Touch" innovador, intuitivo y con retroiluminación para una máxima facilidad de uso. Incorpora una nueva función "Doppio+" para conseguir un espresso el doble de grande de lo normal con aroma extra y un plus de energía.
Con espumador de leche
Según recoge la descripción del producto, la cafetera Delonghi 1450 W tiene tecla de café largo para los amantes del café de filtro. También incorpora espumador de leche tradicional para obtener un café con espuma de leche suave y sedosa y preparar otras bebidas de leche como capuchino, café con leche, latte macchiato o agua caliente para un delicioso té o infusiones. Personalizar el café nunca ha sido tan fácil.
Todas las posibilidades
La cafetera ofrece la posibilidad de hacerse el café corto, medio o largo. Con aroma fuerte o extra suave. Caliente, a temperatura media o baja. Existen todas las posibilidades.
Molinillo con 13 ajustes
Una de las razones por las que muchos están eligiendo estas cafeteras es porque esta máquina utiliza granos de café molido. El molinillo que viene inetegrado en la cafetera ofrece 13 ajustes. El recipiente que alberga los granos viene con tapa protectora del aroma. El apagado es automático y programable, y viene con una unidad de preparación extraíble para una fácil limpieza y mantenimiento.
