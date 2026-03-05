Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Adiós a las cápsulas de café: colas kilométricas en Lidl para conseguir la mejor cafetera del mercado con grano recién molido que tiene un descuento de 180 euros

La máquina es de la marca Delongui, con 1.450 W

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cubiertos de restaurante de lujo más barato del mercado: 16 piezas de acero inoxidable

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cubiertos de restaurante de lujo más barato del mercado: 16 piezas de acero inoxidable

Alejandra Carreño

Adiós a las cápsulas de café. Ahora lo que está de moda es hacerse en casa un auténtico café con grano recién molido. Lidl ofrece la oportunidad perfecta, gracias a su cafetera de la marca Delongui, una de las más famosas del mercado, que se encuentra rebajada al 32%. Al tratarse de un electrodoméstico tan caro (549 euros es su precio original), el ahorro es muy importante: cuesta 180 euros menos. Su precio es de 369,99.

El modelo en concreto que vende Lidl es el que tiene una potencia de 1.450 W, capacidad en el depósito de agua para 1,4 litros y capacidad del depósito de granos para 150 gramos. Se trata de una cafetera de máximo nivel. Posee panel de control "Soft-Touch" innovador, intuitivo y con retroiluminación para una máxima facilidad de uso. Incorpora una nueva función "Doppio+" para conseguir un espresso el doble de grande de lo normal con aroma extra y un plus de energía.

La cafetera que vende Lidl

La cafetera que vende Lidl / Lidl

Con espumador de leche

Según recoge la descripción del producto, la cafetera Delonghi 1450 W tiene tecla de café largo para los amantes del café de filtro. También incorpora espumador de leche tradicional para obtener un café con espuma de leche suave y sedosa y preparar otras bebidas de leche como capuchino, café con leche, latte macchiato o agua caliente para un delicioso té o infusiones. Personalizar el café nunca ha sido tan fácil.

Todas las posibilidades

La cafetera ofrece la posibilidad de hacerse el café corto, medio o largo. Con aroma fuerte o extra suave. Caliente, a temperatura media o baja. Existen todas las posibilidades.

Noticias relacionadas y más

Molinillo con 13 ajustes

Una de las razones por las que muchos están eligiendo estas cafeteras es porque esta máquina utiliza granos de café molido. El molinillo que viene inetegrado en la cafetera ofrece 13 ajustes. El recipiente que alberga los granos viene con tapa protectora del aroma. El apagado es automático y programable, y viene con una unidad de preparación extraíble para una fácil limpieza y mantenimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
  2. Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  4. Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
  5. Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
  7. El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
  8. Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho

Juan José Ballesta, actor: "No hay dos Parkinson iguales; es una enfermedad tan compleja que resulta superdifícil de explicar"

Juan José Ballesta, actor: "No hay dos Parkinson iguales; es una enfermedad tan compleja que resulta superdifícil de explicar"

Un aseo, alumbrado, renovación de pista de juegos... los compromisos pendientes con el parque de Moreda

Un aseo, alumbrado, renovación de pista de juegos... los compromisos pendientes con el parque de Moreda

Regresa a las pantallas un mítico canal de televisión que hace un año se había despedido para siempre

Regresa a las pantallas un mítico canal de televisión que hace un año se había despedido para siempre

"Hay un infradiagnóstico del asma: la falta de aire, la disne, los pitidos torácicos o la tos, sobre todo de noche, debe hacer sospechar", dice el neumólogo José Antonio Gullón

"Hay un infradiagnóstico del asma: la falta de aire, la disne, los pitidos torácicos o la tos, sobre todo de noche, debe hacer sospechar", dice el neumólogo José Antonio Gullón

Fallece el joven que se precipitó por una ventana en Gijón

Fallece el joven que se precipitó por una ventana en Gijón

El primer espectáculo de danza en el Auditorio de Grado será un homenaje a la emigración asturiana a América

El primer espectáculo de danza en el Auditorio de Grado será un homenaje a la emigración asturiana a América

Dimite el liquidador del Centro Portuario de Empleo de Avilés tras un escrache de los estibadores

Dimite el liquidador del Centro Portuario de Empleo de Avilés tras un escrache de los estibadores
Tracking Pixel Contents